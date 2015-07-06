Pasifik Oyunları'nda Mikronezya, 2 maçta 68 gol yedi!

Papua Yeni Gine'nin Port Moresby kentinde yapılan 15. Pasifik Oyunları'nda dünya futbol tarihine geçecek bir olay yaşanıyor.

Eurosport’ta yer alan habere göre, 28 spor dalı için 24 ülkenin sporcuları oyunlara katılmak için Port Moresby kentinde bir araya geldi. Resmi olarak 4 Temmuz'da başlayan oyunlarda bazı karşılaşmalar 3 Temmuz'da başladı.

İşte o karşılaşmalardan biri de futbol dalında oynanan grup mücadeleleriydi.

Oyunların zayıf ekiplerinden Mikronezya, A Grubu'nda Tahiti ile yaptığı ilk maçı 30-0, bugün Fiji ile yaptığı maçı da 38-0 kaybetti. 106 bin nüfuslu küçük ülkenin milli takımı 3 günden daha kısa bir süre içinde yaptığı 2 maçta 68 gol yemiş oldu. Mikronezya, bir sonraki maçını 7 Temmuz günü 1 puanlı Vanuatu ile yapacak.