Pasifik Okyanusu'nda kaybolan gemi dokuz yıl sonra Hint Okyanusu'nda bulundu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Pasifik Okyanusu’nda 2009 yılında kaybolan Endonezya bandıralı yük gemisi Hint Okyanusu’nda bulundu.

En son Tayvan sahilinde görülen Endonezya bandıralı Sam RAtulangi PB 1600 isimli 177.35 metre uzunluğunda ve 27.91 metre genişliğindeki 26.510 tonluk yük gemisi kaybolduktan dokuz yıl sonra Hint Okyanusu’nda yer alan Myanmar’ın Thama Seitta bölgesinde yaşayan balıkçılar tarafından kıyıdan 11 kilometre açıkta bulundu.

Gemiye giren balıkçılar geminin boş olduğunu fark ettiklerinde sahil güvenlik yetkililerine haber verdiler. Yetkililerin yıllardır okyanusta kaybolduğunu düşündükleri geminin Hint Okyanusu’na nasıl geldiği ise bilinmiyor.

Myanmar Bağımsız Gemiciler Federasyonu Genel Sekreteri U Aung Kyaw Linn geminin halen çalışır durumda olduğunu söyledi ve ekledi, “Bence bu gemi yakın zamanda terk edilmiş ve terk edilmesinin bir sebebi olmak zorunda.”

Myanmar Milletvekili U Ne Win Yangon ise Myanmar Times gazetesine verdiği röportajda, “Gemide mürettebat ya da yük bulunmuyor. Bu kadar büyük bir geminin bizim karasularımızda bulunması oldukça ilginç” dedi.

Maynmar medyasında yer alan bazı haberlere göre, gemi parçalarına ayrılmak üzere Bangladeş’e götürülürken çekici gemi ile arasında bağlantının kopmasıyla Myanmar’a sürüklendi. Ancak bu tahminler geminin dokuz yıl boyunca kayıp olmasını açıklamıyor.;

(Fotoğraflı)