Pasifik Okyanusu’nu aşarak Avustralya'ya giden güvercin, 'Koronavirüs riski' gerekçesiyle öldürülebilir

ABD’den yola çıkarak 13 bin kilometrelik Pasifik Okyanusu’nu aşan yarış güvercin, Avustralyalı yetkililerce Covid-19 riski taşıdığı gerekçesiyle öldürülmesi planlanıyor.

ABD’den yola çıkarak 13 bin kilometre yol katederek, Pasifik Okyanusu’nu aşan yarış güvercini Avustralya'ya ulaştı. Avustralyalı Kevin Celli-Bird adlı kişi, 26 Aralık'ta Melbourne kentindeki evinin arka bahçesine gelen ve çok bitkin halde bulduğu yarış güvercini bulduğunu söyledi. Kevin Celli-Bird, güvercinin ayağındaki mavi bantta yazılı 29 Ekim 2020 tarihli ABD'nin Oregon eyaletindeki düzenlenen bir yarışa ait sıra numarasını fark etmesinin ardından basına konuştu.

Avustralya basınında ilgi gören güvercin, yetkililerin dikkatini çekti. Avustralya basını söz konusu güvercinin 500 bin ila 750 bin Euro değerinde olduğunu yazdı.

Tarım Bakanlığı, güvercinin ülkede kalmamaması gerektiğini ifade ederek, Avusturya'nın gıda güvenliğini, yabani kuş popülasyonunu tehlikeye atabileceğini ve Koronavirüs riski taşıdığı gerekçesiyle öldürülmesi gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, güvercinin Pasifik'i geçmek için bir kargo gemisiyle seyahat etmiş olabileceğine de dikkat çekti. Avustralya Tarım Bakanlığı, güvercinin akıbetiyle ilgili 24 saat içerisinde açıklama yapacağını kaydetti. (DHA)