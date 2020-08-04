Pasifik Okyanusu'ndaki bir adada mahsur kalan denizciler, kumsala 'SOS' yazdıktan sonra kurtarıldı

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Pasifik Okyanusu'nda kaybolan üç denizci mahsur kaldıkları adadaki kumsala "SOS" yazdıktan sonra arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

3 denizci, geçen hafta Pulawat'tan Pulap'a gitmek için 7 metrelik bir tekne ile okyanusa açılmıştı. Denizciler, rotalarını kaybettikten sonra yakıtları bitti ve insan yaşamı olmayan Pikelot adasına çıktı.

Denizciler Pulap'a varmayınca, yakınları ABD Sahil Güvenliği'nin Guam'daki Ortak Kurtarma Merkezi'nden yardım istedi.

Üç saatlik aramanın sonunda ABD donanmasına ait bir tanker, ufak bir adada bir tekne olduğunu ve kumsalda SOS yazdığını farketti.

Avusturya'ya ait taarruz gemisi HMAS Canberra'dan havalanan bir helikopter, adadakilerin kimliği doğrulanır ve yaralı olup olmadıkları incelenirken denizcilere yiyecek ve su getirdi.

Daha sonra ABD sahil güvenlik yetkilileri adadakilere Yap'tan gönderilen devriye gemisiyle iletişim kurabilmeleri için bir radyo bıraktı. Yapılan açıklamada salgın nedeniyle ABD ve Avustralyalı askerlerin denizcilerle mesafesini koruduğu belirtildi.

Devriye gemisi, adada mahsur kalan denizcileri kıyaya taşıdı.