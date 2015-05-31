Pasifik kaynıyor! Japonya’da Shindake ve Sakurajima Yanardağları harekete geçti. Hükümet en üst düzey tedbir alarmı verdi.

Geçtiğimiz beş ay içerisinde Pasifikte: Galapagos, Wolf Yanardağı; Hawaii, Kilauea Yanardağı; Kolombiya Nevado del Ruiz yakınında Telica Yanardağı; Şili, Chaiten ve Calbuco Yanardağları olmak üzere beş büyük yanardağ daha herekete geçti.

Bu volkanlarda aralıklı püskürme devam ederken 29 Mayıs’ta yerel saatler 10:00 sularında Shindake Yanardağı da 1980’den bu yana ilk kez uyarı vermeden aniden harekete geçti. Havayı sülfür kokusu kapladı ve duman gökyüzünü siyaha boyadı.

Uzman: Bittiğini sanmıyorum… Daha kuvvetli bir püskürme görebiliriz.

Volkanik hareketin kabarma düzeyi 3/11 gücünde bir sarsıntıya karşılık geliyor.

Japonya yerel halka acilen bölgeyi boşaltma çağrısı yapıyor.

Shindake Yanardağı’nın bulunduğu Kuchinoerabu Kasabası sık ormanlıklı ve dağlık alanda ana etkinlikleri turizm ve balıkçılık olan bir milli park.

Bölge’ye yalnızca Yukushima adasından günde bir sefer yapan feribotlarla ulaşılıyor. Kuchinoera’nun doğusuna 12 kilometre uzaklıktaki Yukushima ‘da 13.000 nüfus yaşıyor ve bir havalimanı bulunuyor.

Yerel kasaba sorumlusu Nobuaki Hayashi şu ana kadar 137 kasaba sakininin 120’sinin yerel boşaltma hizmetinden yararlandığını söyledi.

Afette piroklastik püskürmeye bağlı yanma sonucu sonucu şu ana kadar iki kişinin yaralandığı ve tedavilerinin yapılmakta olduğu bilgisi alındı.

Yerel yayıncı HNK püskürmeyi:

‘’ Patlamadan gerçekten çok yüksek bir ses çıktı ve sonra göğü karartan siyah bir duman yükseldi, ve sonra sükfür kokusu geldi’’ …diye tarif etti.

Hayashi ‘’Gökyüzü burada hala mavi ama duman batıya doğru yükselmeye devam ediyor.’’ …dedi.

Pasifiğin ateş çemberinde bulunan Japonya düzinelerce volkana sahip ve sıkça depreme maruz kalıyor.

Japonya’da Nisan ayında aktif hale gelen Sakurajima Yanardağı’nda da hareketlenme şiddetlenerek devam ediyor. Yanardağ aynı gün harekettliliğini arttırdı.

Resmi otoriteler daha önce Tokyo’ya 80 kilometre uzaklıkta, Fuji Dağı’nın Güney Doğu eteklerindeki Hakone Yanardağı civarındaki popüler kaplıcalarının bir kısmını da tedbiren ziyarete kapatmıştı.

Geçen yıl Eylül ayında Japonya’da Ontake Yanardağı’nın harekete geçmesi sonucu 57 kişi hayatını kaybetmişti.

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