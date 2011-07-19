T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Pasif içicilik, gençlerde duyma kaybını artırıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma, sigara dumanına maruz kalan gençlerde

19 Temmuz 2011 03:00

T24 - Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma, sigara dumanına maruz kalan gençlerde duyma kaybının neredeyse ikiye katlandığını ortaya koydu.

12 ile 19 yaşları arasında, 1500 kadar Amerikalı gencin katıldığı araştırma, pasif içiciliğin gençlerin kulaklarına doğrudan zarar verdiğini gösteriyor.

Gençler dumana ne kadar çok maruz kalırlarsa oluşan zarar da o derece büyük oluyor. Araştırmaya katılan pasif içici durumdaki 800 gencin yüzde 40'ında duyma sorunları belirlendi.
Sigaraya maruz kalmayan 750 gencin ise sadece yüzde 25'inde benzer sorunlar görüldü.

Öte yandan bu gençlerden sadece beşte birinden azı, duyma sorunları yaşadığının farkında.
Bilim adamları, duyma kaybı hafif düzeyde olduğundan, ancak belli testler uygulayıp düşük ve yüksek frekanslı seslerle sorun yaşayıp yaşamadıklarına bakarak anlıyor.

Uzmanlar, sigara dumanının orta kulak iltihabını artırdığını zaten savunuyorlardı.

Kulaklarda hassas olan kan dolaşımının da bozulduğuna, önemli değişiklikler oluştuğuna inanılıyor.

Bu nedenlerle uzmanlar, gençlerin sigara dumanından mümkün olduğunca uzak tutulmaları gerektiğinde birleşiyor.

New York Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde araştırmayı yürüten profesör Anil Lalwani "kamusal alanlarda ve ev ortamında sigara içilmesiyle nasıl mücadele edebileceğimizi, çocukları duyma kaybını tespit etmek için ne zaman ve ne sıklıkla taramadan geçirebileceğimizi de değerlendirmeliyiz." diye konuştu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24