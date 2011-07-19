Pasif içicilik, gençlerde duyma kaybını artırıyor

T24 - Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma, sigara dumanına maruz kalan gençlerde duyma kaybının neredeyse ikiye katlandığını ortaya koydu.



12 ile 19 yaşları arasında, 1500 kadar Amerikalı gencin katıldığı araştırma, pasif içiciliğin gençlerin kulaklarına doğrudan zarar verdiğini gösteriyor.



Gençler dumana ne kadar çok maruz kalırlarsa oluşan zarar da o derece büyük oluyor. Araştırmaya katılan pasif içici durumdaki 800 gencin yüzde 40'ında duyma sorunları belirlendi.

Sigaraya maruz kalmayan 750 gencin ise sadece yüzde 25'inde benzer sorunlar görüldü.



Öte yandan bu gençlerden sadece beşte birinden azı, duyma sorunları yaşadığının farkında.

Bilim adamları, duyma kaybı hafif düzeyde olduğundan, ancak belli testler uygulayıp düşük ve yüksek frekanslı seslerle sorun yaşayıp yaşamadıklarına bakarak anlıyor.



Uzmanlar, sigara dumanının orta kulak iltihabını artırdığını zaten savunuyorlardı.



Kulaklarda hassas olan kan dolaşımının da bozulduğuna, önemli değişiklikler oluştuğuna inanılıyor.



Bu nedenlerle uzmanlar, gençlerin sigara dumanından mümkün olduğunca uzak tutulmaları gerektiğinde birleşiyor.



New York Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde araştırmayı yürüten profesör Anil Lalwani "kamusal alanlarda ve ev ortamında sigara içilmesiyle nasıl mücadele edebileceğimizi, çocukları duyma kaybını tespit etmek için ne zaman ve ne sıklıkla taramadan geçirebileceğimizi de değerlendirmeliyiz." diye konuştu.





