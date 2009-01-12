‘Pasif içiciler’ yılda 190 sigara içiyor!

Çarpıcı rakamlar



Yeni ilaçla başarı oranı: Yüzde 22.5

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, pasif içiciliğe maruz kalanlar yılda 190 sigara içmiş kadar zarar görüyor. Ülkesinde sigara karşıtı kampanyalara verdiği destek veren ve sigarayı bırakma konusunda yaptığı yayınlarla tanınan İngiliz Dr. Alex Bobak, Milliyet gazetesinde yayımlanan haberde çarpıcı açıklamalar yaptı.Pasif içiciliğin risklerine dikkat çeken Babak, “İngiltere’de yapılan araştırmaya göre, pasif içicilerin gittikleri mekânlarda maruz kaldıkları duman, yılda 190 sigara içmelerine eşit. Bir sigaranın bile vücuda çok büyük zararlar vermek için yeterli olduğunu düşünürseniz bu çok önemli bir rakam” diye konuştu.Bobak, pasif içicilerin de kalp krizi, akciğer hastalıkları ve kanser gibi birçok ciddi sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldığını belirterek, “Pasif içicilikle koroner kalp hastalığı riski yüzde 25 - 30 artıyor. Pasif içiciliğe maruz kalan çocuklarda büyüme ve gelişme gerilikleri, astım ve pek çok ciddi hastalığın görülme riski artıyor” dedi.-Sigara 20’si ölümcül 50’den fazla hastalığa neden oluyor.-Tüm dünyada yaklaşık 1.3 milyar kişi sigara içiyor.-Her yıl yaklaşık 5 milyon kişi sigarayla ilişkili hastalıklarından ölüyor.-Sigara içenlerin yüzde 50’si vaktinden erken ölüyor. Sigara ömrü 7 - 9 yıl kısaltıyor.-Sigaraya bağlı ölümlerin yarısı 60 yaş altında gerçekleşiyor.-Sigara içenler, içmeyenlere göre işitme duyusunu daha erken yitirebilir.Bobak, kendi iradesiyle sigarayı bırakmaya çalışanların ancak yüzde 2 - 3’ünün başarılı olabildiğini belirtti. Tıbbi destek ve tedaviyle bu oranın yüzde 20’lere çıktığını belirten Bobak, yeni bir ilaç tedavisiyle başarı oranının artırıldığına değindi. Varenicline etken maddeli ilaçla bir yıllık başarı oranının yüzde 22.5 olarak saptandığını anlatan Bobak, “Bu ilaç 12 haftalık bir tedaviyle beyindeki nikotin reseptörlerini bloke ediyor. Henüz tedavinin başında 5 gün ila bir haftada kişi sigaradan aldığı keyfi almadığını fark ediyor. Yoksunluk belirtileri de olmadığı için daha rahat sigarayı bırakıyor” dedi.