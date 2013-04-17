Pascal Nouma'ya İnönü'de düğün

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Pascal Nouma, Türk sevgilisiyle evleneceği iddialarını bugün Twitter hesabından doğruladı.

İnönü stadyumunda evleneceği iddialarına "mümkün olursa çok mutlu oluruz" şeklinde attığı tweet ile yanıt veren Nouma şunları yazdı:



Evlilik tarihi netleşmedi



"Şu an düzeyli ve ciddi düşündüğüm bir ilişki yaşıyorum. Bu sene içinde evlenmeyi düşünüyorum. Ancak evlilik tarihi ve yeri konusundaki kararımız netleşmedi. Çıkan haber asılsızdır. Eğer mümkün olursa İnönü'de evlenmek bize büyük mutluluk verir."



Aşkını sosyal medyada duyurmuştu



Türkiye'de sonlandırdığı başarılı futbol kariyerinden sonra ülkesi Fransa'ya dönmeyip İstanbul'a yerleşen Fransız futbolcu, magazin aleminin önemli figürlerinden biri haline geldi. Son olarak Tolga Baş'ın yönettiği 'Koğuş Akademisi' filminde oynayan eski futbolcu, Ağustos ayında ilk başrolünde oynayacağı yeni filmine hazırlanıyor. Kadir Çöpdemir ile beraber sunduğu radyo programına da doludizgin devam eden Nouma, iş hayatındaki düzenini aşk hayatına taşımaya kararlı. Nouma'nın adı, bir dönem Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı Survivor programında birlikte yarıştığı Asena ile anılmıştı. Ancak Pascal Nouma bu iddiayı kesin bir dille reddetmiş ve Twitter'dan "Survivor adasındaki hiçbir arkadaşımla duygusal yakınlaşmam olmadı. Sevgilim Türk. Adı Müge" açıklamasını yapmıştı.