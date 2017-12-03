T24 LogoT24 Logo
Spor

Pascal Nouma'dan çirkin hareket

Eski Beşiktaşlı Futbolcu Nouma BeIN Sports Fransa'nın canlı yayınında çirkin bir hareket yaptı

03 Aralık 2017 00:54

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Pascal Nouma, Beşiktaş-Galatasaray derbi öncesi BeIN Sports Fransa'nın canlı yayınında çirkin bir hareket yaptı.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi, Fransa'da da canlı olarak yayınlandı. Karşılaşmanın maç önünde Pascal Nouma, gazeteci Alexandre Ruiz ve eski futbolcu Eric Abidal'le birlikte yorumculuk yaptı. Beşiktaş'ın eski oyuncusu Nouma'nın canlı yayında yaptığı hareket dikkat çekti.

 El hareketi yapan Nouma, Ruiz ve Abidal'e de bu hareketi yaptırmaya çalıştı. İki isim de Nouma'yı taklit etti. Bu hareket sosyal medyada tepki çekti. Nouma canlı yayında bu hareketi defalarca tekrar etti. Üçlü bu sırada kahkahalarla güldü. (Habertürk)

ETİKETLER

NoumaAbidalBeşiktaşGalatasarayÇirkin hareket

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24