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Pascal Nouma sunucu oldu

Son olarak Survivor yarışması ile ekrana gelen ve büyük hayran kitlesine sahip Pascal Nouma artık yarışmacı değil sunucu ve yapımcı olarak karşımıza çıkıyor.

17 Eylül 2011 03:00

Çağnur Öztürk


T24 - Son olarak Survivor yarışması ile ekrana gelen ve büyük hayran kitlesine sahip Pascal Nouma artık yarışmacı değil sunucu ve yapımcı olarak karşımıza çıkıyor.


Demsa Group şirketinin sahibi Demet Sabancı Çetindoğan, Fashion TV Türkiye’den sonra World Travel Channel ile medya sektöründe yer almaya devam ediyor. Nouma da kanalın transferlerinden.


Pascal Nouma World Travel Channel’da bu akşam 21.30’da Day By Night adlı programında ilk olarak Saba Tümer’i ağırlayacak.


Saba Tümer ile Pascal Nouma, Çeşme’de gerçekleştirilen çekimlerde çok özel sohbetler gerçekleştirdi. Saba Tümer sabah kuşağına transfer olduktan sonra artık kahkahalarını sabahları duymaya başladık ilk duyduğumda bu fikir pek sıcak gelmese de şu an Tümer’in iyi gittiğini düşünüyorum. Nouma, İlerleyen programlarda ise Sertab Erener, Mehmet Ali Erbil gibi isimleri popüler şehirlerin popüler adreslerinde ağırlayacak.



Nouma’nın diğer programının adı ise Futbol Şöleni


Futbol Şöleni’nin ilk olarak Dinamo Kiev- Beşiktaş maçında çekimleri yapılacak, maçtan sohbetler, Rusya’nın tarihi mekanları ve gece hayatından görüntülerle karşımızda olacak.



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