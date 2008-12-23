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Yaşam

‘Paşayım’ diyen emekli polis tutuklandı

Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve kendisini 'paşa' olarak tanıtan emekli polis memuru tutuklandı.

23 Aralık 2008 02:00

Ergenekon soruşturması kapsamında Bursa’da gözaltına alınan emekli bir polis memuru tutuklandı. Polis memurunun kendisini “emekli paşa” olarak tanıttığı iddia edildi.

Kendisini ‘emekli paşa’ olarak tanıttığı öne sürülen emekli polis memuru Mustafa Kemal Y., Ergenekon soruşturması çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 gün önce Çirişhane Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alındı.

Mustafa Kemal Y., sorgusunun tamamlanmasının ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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