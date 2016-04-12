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Yaşam

Paşa'yı zehirleyene 7,5 yıl hapis istendi

Hatice Kargıl'ın sahipli hayvanı öldürmek, hakaret ve tehdit suçlarından 7 yıl 4 ay hapsi istendi

12 Nisan 2016 12:57

Adana Çukurova’daki Yeşilvadi Konakları'nda 11 Ekim 2015’te, Dilber Çiğdem Uğur'un (42) köpeği Paşa, ağzından köpükler çıkararak telef oldu. Köpeğin zehirlenmesinden komşusu Hatice Kırgıl'ı (50) sorumlu tutan Uğur, polise başvurdu. Yapılan incelemede köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

 

7 yıl hapis istendi

 

Hatice Kırgıl hakkında sahipli hayvanı öldürmek, hakaret ve tehdit suçlarından 7 yıl 4 ay hapis istemiyle, Dilber Çiğdem Uğur hakkında da Kırgıl'a hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Uğur, köpeği sokakta bulup sahiplendiğini belirterek "Ama maalesef köpeğim, kötü bir komşum tarafından zehirlenerek can verdi" dedi.

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