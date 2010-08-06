Pasaportların süresi uzatıldı

T24- Pasaport Kanunu'nda yapılan yeni değişikliklerle göre pasaportların 5 yıllık süresi 10 yıla uzatıldı. Yeşil pasaportlarda erkek çocukların yaşı ise 18'den 25'e yükseltildi. Kız çocuklarının sınırsız olan süresi de 25'e düşürüldü.





Öte yandan yeşil pasaportların süresinin 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, diğer pasaportların 5 yıllık süresi ise 10 yıla uzatıldı ancak harç bedeli aynı kaldı.





1 Haziran 2010 tarihinden itibaren verilmeye başlanan çipli pasaportlarla ilgili yeni değişiklikler yapıldı. Resmi Gazetede 1 Ağustos 2010 günü yayınlanan değişiklikler dün il emniyet müdürlüklerine gönderildi. İl emniyet müdürlükleri de dünden itibaren kendilerine ulaştırılan kararları uygulamaya koydu.





İşte pasaport kanununda yapılan yeni değişiklikler:



1- 1 Haziran 2010 tarihinden itibaren verilmeye başlanan çipli pasaportlar 310 TL harç bedeli karşılığında 10 yıllık geçerli olarak düzenlenecektir. Ancak pasaportunu uzatma talebinde bulunanlar için 310 TL bedel karşılığında 5 yıl geçerli uzatma işlemi yapılacaktır.





2- 10 yıllık umuma mahsus pasaport uygulamasından sadece 18 yaşından büyük vatandaşlarımız faydalanabilecektir. 18 yaşından küçük olan vatandaşlarımız 310 TL bedel karşılığında 5 yıl geçerli pasaport sahibi olabileceklerdir.





3- 6 ay, 1 yıl, 2 yıl ve 3 yıllık harç bedellerinde bir değişiklik yapılmamıştır.





4- Hizmet (gri) ve Hususi (yeşil) pasaportlarda erkek çocuklar için yaş sınırı 18 iken, kız çocukları için çalışmama ve bekar olmak şartı ile sınırsızdı. Yeni uygulama ile hem erkek ve hem de kız çocukları için yaş sınırı 25 olarak belirlendi. 18 yaşından büyük erkek ve kız çocukları anne veya babalarının yeşil yada gri pasaport haklarından bekar olmaları, gelir getiren bir işte çalışmamaları, hak sahibi anne babalarıyla birlikte ikamet etmeleri ve öğrenci olduklarını belgelemeleri halinde 25 yaşına kadar faydalanabilecekler. Bu durum açık öğretim ve açık lise öğrencilerini de kapsamaktadır.





5- Yeni değişiklik ile anne babasıyla ikamet eden, çalışmayan ve bekar engelli (bedensel, ruhsal ve sinirsel) vatandaşlarımız durumlarını tam teşekküllü hastaneden alacakları doktor raporu ile belgelemeleri halinde yaş sınırı olmaksızın anne veya babalarının hakkından yeşil yada gri pasaport alabilecekler.





6- 1 Ağustos günü kabul edilen değişiklik 5 Ağustos itibariyle uygulamaya geçirildi. Bu yüzden 1-4 Ağustos arası 5 yıllık pasaport alan vatandaşlar sürenin 10 yıla çıkarılması için başvuramayacak.

