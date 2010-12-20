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Yaşam

Pasaportların son kullanım tarihi 2011'e alındı

Yeni düzenlemeyle 2011 yılı itibariyle eski pasaportlar tamamen kullanımdan kalkacak.

20 Aralık 2010 02:00

T24- Yeni düzenlemeyle 2011 yılı itibariyle eski pasaportlar tamamen kullanımdan kalkacak. Eski pasaportlarla vize almak 31 Ocak 2011 tarihinde sona erecek.



Çipli pasaport uygulaması nedeniyle eski pasaportların değiştirilmesi kapsamında tanınan ve süresi 2015 yılı olarak belirlenen süreç erkene alındı. Yeni düzenlemeyle 2011 yılı itibariyle eski pasaportlar tamamen kullanımdan kalkacak. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün(ICAO) belirlediği standartlarda makinede okunabilen e-pasaportlar 1 Haziran 2010 tarihinden itibaren kargo aracılığıyla adreslere gönderilmeye başlanmıştı. Bununla beraber kullanılan eski tip pasaportlar da 24 Kasım 2015 tarihine kadar geçerli olacaktı.
 
Nisan ayında yürürlüğe giren kanunun ardından, yasa çıkmadan önce alınan pasaportlarla özellikle Avrupa Birliği( AB) ülkelerine gitmek için vize başvurusunda bulunan vatandaşların olumsuz cevap alması ve yeni tip pasaportların yürürlüğe girdiği ilk günlerdeki yoğunluğun azaldığı gerekçesiyle eski pasaportların kullanım süresi 2011'e çekildi.
 
Eski pasaportlarla vize almak 31 Ocak 2011 tarihinde sona erecek. Vize almak isteyen vatandaşların mağdur olmamaları için bu uyarıyı dikkate almaları istendi.

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