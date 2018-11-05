Pasaportlarda Uzunköprü diye yanlışlıkla Meriç Köprüsü fotoğrafı kullanılmış

Pasaportların ilk sayfasında yer alan Edirne'deki Uzunköprü fotoğrafının aslında aynı ilde bulunan Meriç Köprüsü'ne ait olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili konuşan Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, "Çok büyük bir hata yapmışlar. Ne zaman düzeltilir bilmiyorum ama dikkatsiz bir iş. Durumun düzeltilmesini istiyoruz" dedi.

Edirne'nin Uzunköprü Belediye başkanı Enis İşbilen tarafından ilçeye de ismini veren Uzunköprü'nün UNESCO dünya mirasına girebilmesi için müracaat yapılmış, sürecin sonunda köprü geçici listeye girmişti.

Kurumlar; tarihi köprünün dünyaya tanıtılması amacıyla birçok girişimde bulunmuş, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü'nce de hazırlanan yeni pasaportların ilk sayfasına köprünün fotoğrafı bastırılmıştı. Dikkat çeken detay ise aylar sonra fark edildi.

Sözcü'den Mehmet Andaç'ın haberine göre pasaportların ilk sayfasında bulunan Uzunköprü isimli fotoğrafın aslında aynı ilde bulunan Meriç Köprüsü'ne (Mediciye) ait olduğu ortaya çıktı.

Birbirine çok benzeyen bu iki köprü arasındaki en önemli fark ise Meriç Köprüsü'nde bulunan seyir terası. Pasaportlarda da bulunan köprü dikkatli incelendiğinde, köprünün sonunda seyir terası olduğu görünüyor. Ayrıca fotoğraf Meriç Köprüsü'nün mimari yapısı ile birebir örtüşüyor. Konuyu fark eden vatandaşlar yetkililerin bir an önce harekete geçip bu yanlışı düzeltmelerini istedi.

Konuyla ilgili konuşan Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, hatanın düzeltilmesini istediklerini belirterek şunları söyledi: Çok büyük bir hata söz konusu olmuş. Fotoğrafın ilk bakışta Uzunköprü olmadığı, Meriç Köprüsü olduğu dikkatimizi çekti. İlgili bakanlığın böyle şeylerde dikkatli olması lazım. Çok büyük bir hata yapmışlar. Ne zaman düzeltilir bilmiyorum ama dikkatsiz bir iş. Durumun düzeltilmesini istiyoruz" dedi.