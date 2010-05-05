Pasaportlarda biyometrik fotoğraf uygulaması

T24- Yeni pasaportlarla birlikte artık biyometrik fotoğraf kullanmak mecburiyet haline geliyor. Biyometrik terimi, bireyin ölçülebilir fiziksel ve davranışsal karakteristiklerini tanıyarak kimlik saptamak üzere geliştirilmiş otomatik sistemler için kullanılıyor.



e-Pasaportlarda şu aşamada yalnızca yüz ve parmak izi biyometrileri kullanılıyor. Türkiye'de de 23 Mayıs itibariyle online olarak başlayacak yeni pasaport başvurularında da biyometrik fotoğraf şartı getiriliyor.



Biyometrik fotoğraf nedir? Nerede çektirebilirim?

Biyometrik vesikalık fotoğraf, standartları ICAO tarafından belirlenen ve Makinede Okunabilen Seyahat Belgelerinde kullanılan yüksek kaliteli, belli ölçüleri ve özellikleri olan fotoğraftır. Biyometrik vesikalığın ebatı 35 mm x 45 mm olarak belirlendi. Hemen hemen tüm fotoğrafçılarda biyometrik vesikalık çektirmek mümkün.





Saç bitimi - çene mesafesi

Biyometrik vesikalık fotoğraflarda saç bitiminden çeneye kadar olan mesafe 32 mm ile 36 mm arasında olmalı. Şablona uygun olarak burun tam orta çizgide olmalı. Yüz fotoğraf üzerinde ortalanmış olmalı. Çene ucundan saçların başladığı bölgeye kadar sağ ve sol yüz hatları tamamen görünür olmalı. Yüz kısmının yüksekliği resmin yüzde 70 ile 80'ini kapsamalı. Kişinin yüz kısmı saç modeliyle birlikte tamamen görünür olmalıdır. (CNNTURK)