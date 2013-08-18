Pasaportlar ve ruhsatlar polisten değil Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak

İçişleri Bakanlığı, polisin, basın, siyasi parti ve sendikalara ilişkin bazı görevlerinin başka kurumlara devredilmesinin yolunu açan yeni bir çalışma başlattı. Buna göre vatandaşlar pasaport veya araç ruhsatı almak için artık polise ve emniyete başvurmayacak.

İçişleri Bakanı Muammer Güler'in talimatıyla başlatılan çalışmayla, güvenlik gerekçesiyle, sıkıyönetim dönemlerinden beri polis tarafından yürütülen bazı görevlerin, vatandaşa daha iyi hizmet götürülmesi amacıyla sivil kurumlar tarafından yapılması amaçlanıyor. Uygulamanın hayata geçirilmesiyle, polisin asayiş hizmeti dışında aldığı bütün görevler kaldırılacak. Böylece, polisin asli işi asayiş hizmetlerinde görevlendirilmesiyle tasarruf sağlanacak.

Basın izleme bürosu kalkıyor

Yeni uygulamayla, merkezde Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı’na, illerde ise Güvenlik Şubesi Müdürlükleri’ne bağlı çalışan Basın Yayın Büro Amirlikleri ve basın izleme büroları kapatılacak. Polisin basını izleme gibi bir görevi bulunmayacak. Polis, basın aracılığıyla işlenen suçlarla ilgili gerekli bilgi ve belgeyi savcının izniyle RTÜK 'den temin edecek.

Polis siyasi parti ve sendikalardan elini çekiyor

Uygulamayla, emniyetteki siyasi parti büroları kapatılacak. Güvenlik güçlerinin siyasi parti ve sendikalarla ilgili görevleri, valiliklerdeki hukuk işleri başkanlığına devredilecek. Polisin, siyasi parti ve sendikaların açık alanda yapacağı mitinglerde, güvenlik önlemi alma dışında herhangi bir görevi bulunmayacak.

Kanun gereği, siyasi partiler, adı, genel merkez adresi, kurucuların adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, öğrenim durumları, nüfus kayıt örnekleri, adli sicil belgeleri ve kurucu olabilme şartlarını taşıdıklarını belirten imzalı beyannamelerle kurucular tarafından imzalanmış parti tüzüğü ve programını Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla İçişleri Bakanlığına bildirerek tüzel kişilik kazanıyor. Partilerin il yönetimi de yönetim kurulu çizelgesini, kimlik fotokopilerini, suça karışmadıklarına dair savcılık yazısını ve ikametgah il muhabirlerini polise bildiriyor.

Yeni uygulamayla siyasi parti ve sendikalarla ilgili işler Ankara'da İçişleri Bakanlığı, illerde ise valiliklerce yürütülecek. Parti ve sendikalar, polise herhangi bir bildirimde bulunmayacak. Partilerin, polise parti tüzüğü ve programı gönderme zorunluluğu ortadan kalkacak.

Pasaport nüfustan

Vatandaşlar pasaport almak için polise başvurmayacak. Pasaportlar İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilecek. Mevcut durumda, pasaport alacak kişi emniyete başvuruyor. Polis, kendi kayıtlarını inceleyerek pasaport başvurusu yapan kişinin herhangi bir kısıtlama olup olmadığına bakıyor. Detaylı bir incelemenin ardından başvuru yapan kişinin engeli yoksa pasaport veriliyor.

Herhangi bir güvenlik açığı oluşmaması için altyapı hazırlanıp gerekli önlemler alındıktan pasaport işlemleriyle ilgili işler nüfus müdürlüklerine devredilecek.

Yeni uygulama ruhsat işlerinde de kolaylık getiriyor. Uygulamanın hayata geçmesiyle vatandaşlar taşıt ruhsatı için emniyete başvurmayacak. Ruhsatlar, eğer araç sıfır ise satın alındığı bayiden, ikinci el araç alınıyorsa satışın yapıldığı noterden verilecek.

Yeni uygulama, matbaa açarken, yol veya baraj yapımında kullanılan patlayıcılar için izin alınırken veya gemi adamı eğitimlerinde istenen bazı belgelerin de polis yerine başka kurumlarca verilmesinin önünü açıyor.