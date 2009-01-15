Pasaport uzatma tarih oluyor

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Avrupa Birliği (AB) standartlarında çipli pasaportlar hazırlandığı bildirildi. Yeni pasaportlarda uzatmaya gerek kalmayacak.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Pasaport ve Yabancılar Şube Müdürü Ali Türedi, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği standartlarına göre hazırlanacak ve eskilere göre daha küçük boyutlarda olan pasaportlarda, tüm kayıtlarının bilgisayar ortamında tutulacağını söyledi. Türedi, süresi biten pasaportlarda uzatma olmayacağını kaydetti.



Yeni pasaportlarda işlemlerin daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapılacağını anlatan Türedi, "AB standartlarına göre hazırlanan küçük pasaportların tüm kayıtları bilgisayar ortamında tutulacak. Pasaport üzerindeki çip kişiyle ilgili tüm bilgileri saklayacak. Bu bilgiler özel optik cihazlarla okunacak. İç sayfa yazılımları özel bir makine tarafından yapılıp, kodlanacak. Morötesi ve kızılötesi ışınlarla görülebilecek özellikler taşıyan pasaportların sahtesinin yapılması mümkün olmayacak" dedi.



Türedi, yeni pasaportların kısa süre içerisinde hizmete gireceğini belirterek eski lacivert pasaportların yerini yeni bordo renkli pasaportların alacağını belirtti.



Yaşı kaç olursa olsun herkesin kendi pasaportunun olacağını anlatan Türedi "Eskiden küçük çocuklar ailesinin refakatinde yolculuk yapabiliyordu. Yeni pasaportların hizmete girmesiyle birlikte yaşı kaç olursa olsun çocuklar için ayrı pasaport çıkacak" dedi.



Pasaportlardaki fotoğraflar pasaport defterine yapıştırma yerine bir yazıcı ve laminasyon cihazıyla yerleştirilecek. Her türlü kimlik bilgilerinin yer alacağı yeni pasaportlara yerleştirilen çiplerde kişilerin parmak izleri de yer alacak.



