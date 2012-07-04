Pasaport sıkıntısı büyüyecek!

Başbakanlık Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün açtığı çipli pasaport ihalesi çiplerde güvenlik açığı olması nedeniyle iptal edilmesi nedeniyle pasaportlarda defter sıkıntısı başladı. Yetkililer bu sıkıntının önümüzdeki günlerde daha fazla büyüyeceğini ve pasaportların teslim süresinin uzayacağı uyarısında bulundular.

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları için 1 Haziran 2010 tarihinden beri kullanılmaya başlanan yeni “çipliö ya da “e- pasaportlardaki sorun önümüzdeki günlerde daha da artacak. Köln Başkonsolosu Mustafa Kemal Basa, çipli pasaport ihalesinin mevcut çiplerdeki güvenlik açığı oluşması nedeniyle iptal edildiğini, bu nedenle pasaportların teslim sürelerinin önümüzdeki günlerde biraz daha uzayacağı uyarısında bulundu. Başkonsolos Basa, korkulacak bir durum olmadığını ve 20 Temmuz'dan itibaren yeni çiplerle pasaport üretimine başlanmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Gecikme devam edecek

Türkiye dışında yaşayan Türkiye vatandaşları için en önemli belge niteliğindeki pasaportlarda yapılan bu değişiklikle, 31 Aralık 2010 tarihinden beri eski pasaportların süresinin uzatılması da mümkün değil. Pasaport yenileme işlemlerinin yoğun olarak yapıldığı Köln'deki Türkiye Başkonsolosu Mustafa Kemal Basa, yaşanan sorunun nedenini şöyle açıkladı: “1 Haziran 2010 tarihinden itibaren e-pasaport olarak tabir ettiğimiz çipli pasaport olarak da bilinen yüksek donanımlı AB standartlarına uygun pasaportları ithal etmeye başladık. 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren de münhasıran bu pasaportları vermekteyiz. Eski tarihlerde biliyorsunuz pasaportlarımız konsolosluklarımızda üretilerek vatandaşlarımıza veriliyordu, yeni uygulamamızda ise diğer AB ülkelerinde de olduğu gibi tek bir merkezde Ankara Gölbaşı'nda üretiliyor. Kişiye göre üretiliyor ve konsolosluklarımız üzerinden vatandaşlarımıza dağıtılıyor. Son zamanlarda pasaport defterlerini üreten firmanın temin ettiği çiplerle ilgili bir güvenlik sorunundan dolayı bir sıkıntı yaşanmaya başlandı. Pasaportların tesliminde bir miktar gecikme oldu, bu gecikmenin bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor.

Çiplerin güvenliği artırılıyor

Pasaport defterlerinin üretiminde yaşanan sorunlar ve stokların azalmaya başlaması nedeniyle pasaportların teslim süreleri de her geçen gün uzuyor. Şimdiye kadar 6 milyon çipli pasaport üretilip dağıtılmış durumda. Köln Başkonsolosu Mustafa Kemal Basa pasaportlarla ilgili bir sıkıntı olduğunu ancak korkulacak bir durum olmadığını belirterek şöyle konuştu: “28 Haziran itibariyle biz 8 Haziran günü başvuran vatandaşlarımızın pasaportlarını teslim ettik yani gerçekten 20 günlük bir bekleme süresi var ama hel halükarda bu süre yurtdışındaki vatandaşlarımız için iki hafta civarındaydı. Yalnız bu süre açılmaya devam edecek. Tahmin ediyoruz bir aya kadar bekleme süreleri söz konusu olabilecek fakat ilgili makamlarımız gerekli önlemleri alıyorlar. 20 Temmuz'dan itibaren güvenlik bakımından daha güçlendirilmiş, yeni çiplerle donatılmış pasaport defterlerinin üretimine başlanacağını öğrendik. Vakitlice başvuruda bulunulsun, evet sorun vardır ama çok korkulacak ürkülecek bir durum yoktur. Konunun üzerinde çalışılıyor kısa bir süre sonra sorunun giderilmek ümidindeyiz.

Hacı adaylarına uyarı

Türkiye'nin Köln Başkonsolusu Mustafa Kemal Basa'nın bu açıklamasına rağmen, tam izin dönemine gelen bu sıkışıklık Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarını önemli ölçüde zorluyor. Acil durumlar için Türkiye'de Emniyet Müdürlükleri üzerinden “Acil başvuru formuö doldurmak mümkün. İzin ve özel durumlar dışında, ikinci büyük sıkıntı ise, Hac ve Umre ziyareti yapmaya hazırlananlar için ortaya çıkıyor. Başkonsolos Basa, hacı adaylarının yeni pasaport almak için müracatlarını son ana bırakmamaları tavsiyesinde bulunarak, “Hac dönemi için hacı adaylarımız müsterih olsunlar o konuda gerekli önlemleri alıyoruz. Türk dışişleri bakanlığı olsun emniyet müdürlüğümüz ilgili kurumlarımızın eş güdümünde gerekli önlemler alınmaktadır. Acil durumu olan acilen seyahat etmesi gereken kişilerin vakitlice başkonsolosluklara başvuru yapmaları telkininde bulunuyoruz. Hacı adaylarının da yine vakit geçirmeden hac mevsimini beklemeden ivedilikle başvurularını yapmaları halinde herhangi bir mağduriyetlerinin olmayacağını düşünüyoruz" dedi.