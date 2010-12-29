-PASAPORT BANKOLARI DA AB'YE UYUMLU İSTANBUL (A.A) - 29.12.2010 - Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki 90 adet pasaport bankosu, Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun olarak yenilenmeye başladı. AB normlarındaki çipli pasaportlara geçilmesinin ardından, İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali geliş ve gidiş katındaki pasaport bankoları da AB standartlarına uygun olarak yenileniyor. Bu amaçla dış hatlar terminalinde bulunan toplam 90 pasaport bankosunun yenilenme çalışmalarına geçildi. Yolcu memnuniyetini yükseltmesi ve polislerin iş verimliliğini artırması planlanan AB standartlarındaki yeni tip pasaport bankosunun prototipi, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne konuldu. Bir süre, olası eksiklerin saptanarak giderilmesi için pasaport polisi tarafından test edilecek pasaport bankosu, prototip uygun bulunması durumunda eski bankolar kaldırılarak geliş ve gidiş katlarına yerleştirilecek. -AB STANDARDINDA- Eski kapalı bankoların yerine konulması planlanan AB standartlarındaki yeni bankolar, eskisine göre daha şeffaf ve üstü açık. Bu bankolarda polis yolcu ile göz hizasında yer alıyor. Böylece pasaport polisi ile yolcular daha kolay göz teması sağlıyor. Bankolarda yer alan yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri ile daha net görüntü alınabiliyor. Yeni pasaport bankolarında da eski bankolarda olduğu gibi Türk vatandaşlarının da aldığı biyometrik pasaportlar için optik okuyucular yer alıyor. Optik okuyucular, pasaport işlemlerinin hızlı ve hatasız şekilde yapılmasını sağlıyor. Optik okuyucu ile bir pasaport işlemi 10 saniyede yapılırken, optik okuyucu olmayan bankolarda işlem ancak 40 saniyede yapılabiliyordu. Optik okuyucular, ayrıca pasaportlar üzerinde bulunan güvenlik ögelerini tanımada, yazılı bilgileri okumada ve verinin aktarılması için normal, kızılötesi ve morötesi ışık kullanarak taramayı saniyeler içinde yapıp bilgisayara aktarıyor.