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Spor

Paşa'nın Melekleri Süper Lig şampiyonu

ANTALYA, (DHA)  Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

21 Nisan 2018 15:28

ANTALYA, (DHA) 

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi\'nde bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Muratpaşa Belediyespor, namı diğer Paşa\'nın Melekleri, Kadınlar Hentbol Süper Ligi\'nin 24\'üncü hafta maçında deplasmanda Anadolu Üniversitesi\'yle karşılaştı. Karşılaşmadan 37-22 galip ayrılan Muratpaşa Belediyespor\'da Ceren Coşkun 7 golle maçın en skorer oyuncusu olurken Yeliz Özel ve Cansu Akalın da 6\'şar sayı üretti. Liderlik koltuğunu sezon boyunca kimseye kaptırmayan Muratpaşa Belediyespor, deplasmanda aldığı bu galibiyetle puanını 39\'a yükseltti. Ligde son 2 haftaya girilirken 2 maçı eksiği olan en yakın rakibi Polatlı Belediyespor\'la puan farkını 8\'e çıkaran Paşanın Melekleri, Süper Gençler Ligi\'nden gelecek puanlarla şampiyonluğunu ilan etti.
Süper Lig\'de yer alan kulüplerin altyapıya önem vermelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Kadınlar Süper Gençler Ligi\'nde şu ana kadar oynadığı 8 maçta 16 puan alan Genç Melekler, 3-6 Mayıs\'ta, Bursa\'da 3\'üncü grup maçları için sahaya çıkacak. Genç Melekler burada oynayacağı 4 maçı da kaybetse bile Süper Lig\'de takıma en az 1.6 puanlık katkı yapacak.
BELEDİYE BAŞKANI KUTLADI
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Süper Lig\'de 4\'üncü şampiyonluğunu kazanan takımı kutlarken 3 yılda birbiri ardına inşa edilen spor salonları ve altyapıya verdikleri önemle bu şampiyonluğun ilmek ilmek örüldüğünü söyledi. Hentbolda 14 yabancı oyuncuya izin verilirken Muratpaşa\'nın kendi aldığı kuralla ligde sadece 3 yabancı oyuncuyla mücadele ettiğinin altını çizen başkan Uysal, şunları söyledi:
\"Bu dönemde sözleşme sürelerini 3 yıla uzattık. Genç sporcuların ve deneyimli oyuncuların katkısıyla çok güzel bir karışım sağladık. Antrenörümüz Birol Ünsal\'ın çok büyük emeği ver. Herkesi, tek tek kutluyorum.\"

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