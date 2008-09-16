Paşa'nın evleri satışa çıktı

Eski Deniz Komutanı İlhami Erdil’in iki dairesi İstanbul Defterdarlığı tarafından satışa çıkarıldı



Eskİ Deniz Kuvvetleri Komutanı İlhami Erdil’in ceza almasına neden olan Etiler’deki iki dairesi İstanbul Defterdarlığı tarafından satışa çıkarıldı.



İstanbul Defterdarlığı, satışa çıkarılan iki daire için toplam 4 milyon muhammen bedel belirledi.



Alkent Sitesi’nde Erdil’in kızı üzerine kayıtlı dubleks daire 1 milyon 710 bin YTL’ye Dilara Sevilla’ya satıldı. Erdil’in diğer dairesine ise talep olmadı.



İlhami Erdil, 2005 yılında haksız mal edinmek suçuyla 2 yıl 6 ay hapse mahkum edilmiş, Orgeneral rütbesi sökülerek er rütbesine indirilmişti.



