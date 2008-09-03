Paşalara ziyareti basın nasıl yorumladı



Cezaevindeki emekli generallere TSK adına bir Korgeneralin ziyarette bulunması Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Org. ilker Başbuğ'un Genelkurmay Başkanlığı görevini üstlenmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşen ziyaret genel olarak 'Yeni bir dönem başlıyor' yorumları ile karşılandı.



Bekir Coşkun: Artık görmezden gelmiyorlar



Bir değişim ve yaklaşım farklılığı olduğu anlaşılıyor. Daha önce teröre karşı kahramanca mücadele eden ve gurur duyduğumuz iki komutan Türkiye’yi bırakıp kaçacakmış gibi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınmalarını asker görmezden gelmişlerdi. Ama şimdi görüyorlar. Elbette havuz başında oturan Erbakan’ın affedilmesini hukuk sayan iktidar çevreleri bundan hoşlanmamışlardır. Ama bunun yargıya müdahale tarafı yok sadece ziyaret. Ama anlamlı bir ziyaret.



Tufan Türenç: Bir çeşit özür



Bana göre ziyareti siyasi açıdan değerlendirmek yanlış olur. Burada insani bir yaklaşım var. Bugüne kadar yapılmadı. Bu yaklaşım gerekliydi. Çünkü bu iki komutan sıradan insanlar değil. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde en yüksek noktalara ulaşmış komutanlardı. Silah arkadaşlarının yanlarında olduğu mesajını almış oldular. Bu sorun halledildi.

Bir çeşit özür gibi yorumlanabilir. Anlaşılan yeni yönetim kademesinin tercihinde bir değişiklik oldu Bu yönetim öncekine göre daha duyarlı bir yaklaşım sergiliyor.



Yalçın Bayer: Artık ürkek yönetim yok



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir önceki yönetimi ürkekti. Şimdiki yönetim ise mesleki ve insani yönden dayanışma gösteriyor. Kurum içi dayanışması önemli bir safhadır. Bunun dışında başka bir değerlendirme yapılmamalıdır.



Enis Berberoğlu: Eski mensuplara sahip çıktı



İlk işaret dün Hava Kuvvetleri Komutanı’ndan gelmişti. Komutanın “Ergenekon nedir?” ifadesini kullandığı aynı saatlerde meğerse Kocaeli Garnizon Komutanı Korgeneral Galip Mendi, cezaevindeymiş. Bundan ne anlaşılmalı? Asker yargıya güvenim tam diyor ama eski mensuplarının da yanında durduğunu gösterdi.



Ahmet Hakan: İlker Paşa farkı



Cezaevindeki iki emekli general, benim aracılığımla kamuoyuna verdikleri mesajda Genelkurmay’a imalı ve dolaylı sitemler yollamıştı...

Sitemi besleyen duygu şuydu:

Genelkurmay’ın bize sahip çıkması gerekir...

İlker Başbuğ, Genelkurmay Başkanı olmasının hemen ardından ilk icraat olarak, bu desteği verdi...

Muvazzaf bir generali emekli paşalara gönderdi...

Ardından da kurumsal destek vurgusu içeren bir açıklama yaptırdı.

Belli ki İlker Paşa, göreve gelmeden önce bunu planlamıştı...

Bence bu çok önemli bir gelişme...

Öncelikle İlker Başbuğ’un, Yaşar Büyükanıt’tan farklı bir genelkurmay başkanı olacağını kanıtlıyor...

İkinci olarak İlker Paşa’nın Ergenekon davasında aykırı bir tutum izleyeceğini gösteriyor...

Üçüncü olarak...

Bugün yapılan açıklamada “Yargıya saygılıyız” ifadesinden de anlıyoruz ki, İlker Paşa bu yeni anlayışı hayata geçirirken gayet titiz ve dikkatli davranacak...



Radikal gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Yetkin de CNNTÜRK'te yayınlanan yorumunda, askerin 'Yargıya güvenimiz tamdır' mesajı da verdiğine dikkat çekip "kamuoyundan ve Türk Silahlı Kuvvetleri içinden gelen emekli paşalar niye yalnız bırakıldı eleştirilerini gidermek için harekete geçilmiş olabilir. Ancak ziaretin bir Korgeneral tarafından gerçekleştirilmesi çok üst düzey olarak değerlendirililebilir" dedi.



