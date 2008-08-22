'Paşalara özel' ziyaret yasağı

Ergenekon davası kapsamında tutuklanan eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Şener Eruygur ve İstanbul eski Birinci Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon’un milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesi savcılık kararıyla yasaklandı.



Gündeme geldiği ilk günden bu yana AKP ile CHP’nin karşılıklı tartışmalarına neden olan ve Başbakan Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Baykal arasında “savcı” “avukat” polemiği yaşanmasına neden olan Ergenekon davasında, tartışma yaratacak bir kararın alındığı ortaya çıktı. Dava kapsamında tutuklanan ve daha sonra Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevine getirilen emekli Orgeneral Hurşit Tolon ve ADD Genel Başkanı emekli Orgeneral Şener Eruygur’un milletvekilleri tarafından ziyaret etmelerine Cezaevi Savcılığı tarafından izin verilmedi.



Edinilen bilgilere göre, CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Nur Serter, avukat eşliğinde geçtiğimiz hafta Tolon ve Eruygur’u ziyaret etmek için tutuklu bulundukları Kandıra’ya gitti. Prof. Dr. Serter’in Eruygur ve Tolon’la görüşme talebini cezaevi savcısına ileten avukatına olumsuz yanıt verildi. Savcı, Tolon ve Eruygur’un avukatları dışında milletvekilleri de dahil ziyaretçi yasağı uygulandığını bildirdi. Bunun üzerine, CHP’li Serter, Cezaevi’nden ayrıldı.



CHP’Lİ ERENKAYA ZİYARET ETMİŞTİ



Eruygur ve Tolon, Kandıra Cezaevi’ne getirildikten sonra başta milletvekilleri olmak üzere çok sayıda siyasetçi ziyaret etmişti. CHP Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya, CHP Kocaeli İl Başkanı Sefa Sirmen, Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şube Başkanı Bozkurt Uslu ve Kocaeli Gazetesi Sahibi Tanzer Ünal da Tolon ve Eruygur’u ziyaret etmişti.



