Pasaklı çocuklar daha iyi öğreniyor

'Pasaklı çocukların' nesneleri elleriyle hissederek tadarak daha fazla bilgi topladığı ve böylece daha iyi öğrendiği belirlendi.

Iowa Üniversitesi'nden bilim insanlarının araştırması, "nesnelere (özellikle yiyeceklere) dokunan, tadan ve etrafa saçan çocukların, çevrelerindeki dünya hakkında daha fazla bilgi toplayabildiğini" ortaya koydu.

Bilim insanları, masanın başında yüksek bir sandalyeye oturtulan 16 aylık 72 çocuğa çikolata sosu, peynir, yulaf ezmesi gibi katı olmayan 14 nesne verdi ve bunları tek hecelik kelimelerle adlandırdı.

Daha sonra aynı nesneleri, farklı şekillerde sunan bilim insanları, çocukların bunların ne olduğunu hatırlayıp hatırlamadığını inceledi.

Nesneleri mıncıklayan, etrafa saçan, ağzına götüren çocukların daha iyi öğrendiği ve kelimeleri daha fazla hatırladığı görüldü.

Bilim insanları, sadece nesnelere bir süre dokunan çocukların bunları doğru hatırlama oranının yüzde 50, 'pasaklıların' ise yüzde 70 olduğunu belirtti.

Araştırmanın sonuçları 'Developmental Science' dergisinde yayımlandı.