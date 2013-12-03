T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Pasaklı çocuklar daha iyi öğreniyor

Bilim insanları, 'nesnelere (özellikle yiyeceklere) dokunan, tadan ve etrafa saçan çocukların, çevrelerindeki dünya hakkında daha fazla bilgi toplayabildiğini' ortaya çıkardı

03 Aralık 2013 10:52

'Pasaklı çocukların' nesneleri elleriyle hissederek tadarak daha fazla bilgi topladığı ve böylece daha iyi öğrendiği belirlendi.

Iowa Üniversitesi'nden bilim insanlarının araştırması, "nesnelere (özellikle yiyeceklere) dokunan, tadan ve etrafa saçan çocukların, çevrelerindeki dünya hakkında daha fazla bilgi toplayabildiğini" ortaya koydu.

Bilim insanları, masanın başında yüksek bir sandalyeye oturtulan 16 aylık 72 çocuğa çikolata sosu, peynir, yulaf ezmesi gibi katı olmayan 14 nesne verdi ve bunları tek hecelik kelimelerle adlandırdı.

Daha sonra aynı nesneleri, farklı şekillerde sunan bilim insanları, çocukların bunların ne olduğunu hatırlayıp hatırlamadığını inceledi.

Nesneleri mıncıklayan, etrafa saçan, ağzına götüren çocukların daha iyi öğrendiği ve kelimeleri daha fazla hatırladığı görüldü.

Bilim insanları, sadece nesnelere bir süre dokunan çocukların bunları doğru hatırlama oranının yüzde 50, 'pasaklıların' ise yüzde 70 olduğunu belirtti.

Araştırmanın sonuçları 'Developmental Science' dergisinde yayımlandı.

 

ETİKETLER

pasaklı çocuklararaştırmabilim insanlarınesneler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24