Paşa girdi er çıktı

DENİZ Kuvvetleri eski Komutanı İlhami Erdil, 2.5 yıllık hapis cezasını tamamlayarak Tekirdağ’ın Saray Cezaevi’nden bu sabah tahliye oldu. Eşi ve kızı gelmezken Erdil'i kapıda avukatı Dinçer Eskiyerli karşıladı.

Askeri Mahkeme tarafından ‘haksız mal edinmek’ suçundan çarptırıldığı 2.5 yıl hapis cezasını çekmek üzere 3 Temuz 2007 tarihinde avukatı Dinçer Eskiyerli ile birlikte gelerek Saray Cumhuriyet Savcılığı'na teslim olan İlhami Erdil, infaz yasası gereği 1 yıl cezaevinde kaldı. Cezasını tamamlayan Erdil bu sabah saat 09.00’da tahliye edildi. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı tahliye sırasında İlhami Erdil cezaevine gelirken getirdiği iki çantasını da yanına alarak, tel örgülerle çevrili cezaevi kapısından çıktı.



Top sakal bırakan ve kilo aldığı gözlenen İlhami Erdil, gazetecilerin sorularına sadece, “Teşekkür ederim, sağolun” yanıtını verdi. Daha sonra Erdil, kendisini karşılayan avukatı Dinçer Eskiyerli’nin getirdiği 34 LL 091 plakalı otomobile binerek Saray’dan ayrıldı.



GECE YARISI ÇIKMAK İSTEDİ



Bu arada tahliye sevinci yaşayan İlhami Erdil, 6 kişi ile birlikte kaldığı 4 nolu koğuşta akşam yemeğini yedikten sonra koğuş arkadaşları ile birlikte uzun süre sohbet etti. Erdil, saat 24.00’de cezaevi yönetimine gazetecilere yakalanmak istemediğini belirterek gece yarısı çıkmak istediğini söyledi. Ancak yönetim Erdil’e mesai saatinin başlaması ile tahliye olabileceğini söyledi.



Bunun üzerine İlhami Erdil koğuş arkadaşları ile geç saatlere kadar smohbet etti. Uykusuz gecenin ardından sabah kahvaltısını yapan Erdil, vedalaştığı koğuş arkadaşlarına kitap hediye etti ve cezaevine geldiği zaman 4 nolu koğuşa aldığı televizyon, ortopedik yatak ve diğer eşyalarını koğuşta bıraktı. Sadece yanına özel eşyalarını alan Erdil tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevinden ayrıldı.



RÜTBESİ ERE İNDİ



3 Temmuz 2007 tarihinde Saray Cezaevi’ne giren Deniz Kuvvetleri eski Komutanı İlhami Erdil'in mahkumiyet kararında rütbesi de alındı. Oramiralken er olan Erdil'in kılıcı, madalyaları ve silahları elinden alınmıştı.



İlhami Erdil’in bir yıl yattığı Saray Cezaevi'nde, daha önce de eski Petrol-İş Sendikası Başkanı Münir Ceylan, Banker Kastelli olarak tanınan işadamı Abidin Cevher Özden, gazeteci Ragıp Duran, Işık Yurtçu, yazar ve şair Yılmaz Odabaşı ile futbolcu Tanju Çolak kalmıştı.



