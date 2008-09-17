Paşa beyin kanaması geçirdi

“Ergenekon” soruşturması kapsamında tutuklanarak Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konulan emekli Orgeneral Şener Eruygur, beyin kanaması geçirdi. Eruygur, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.



Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Eruygur'un servise yatırıldığı öğrenildi. Emekli Orgeneral Eruygur'un tansiyonunun yükselmesi sonucu merdivenden düştüğü ve düşme sonucu başını çarparak beyin kanaması geçirdiği belirtildi. Bilinci yerinde olan Eruygur, 1 hafta boyunca hastanede gözlem altında tutulacak.



Eruygur'un hastaneye kaldırılması üzerine jandarma ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.



BAŞHEKİM: 4 PARÇALI BİR KIRIK TESPİT EDİLDİ



“Ergenekon” soruşturması kapsamında tutuklanarak Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne konulan emekli orgeneral Şener Eruygur'un cezaevinde merdivenden düşerek kafasını çarptığı, beyin kanaması geçirdiği, boyun kemiğinde 4 parçalı bir kırık olduğu tespit edildi.



Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nazım Mutlu, yaptığı açıklamada, emekli orgeneral Şener Eruygur'un sabah hastanenin acil servisine getirildiğini belirtti.



Eruygur'un hiper tansiyona bağlı olarak merdivenden düşerek kafa travması geçirdiğini ifade eden Mutlu, “Acil serviste çekilen tomografi ve radyografilerinde C1 adı verilen birinci boyun kemiğinde sipinal kanala etki etmeyen 4 parçalı bir kırık tespit edildi. Onun dışında kafa içinde kanamaları mevcut. Şu an şuuru yerinde. Genel durumu fena değil, ancak kırıklar ve kanamanın hastanın hipertansiyon ve diyabetik hasta olması nedeniyle yakın takibi gerekmektedir” dedi.



Yoğun bakıma alındı



Kırıkların omuriliğe baskı yapmadığını, omurilikte zedelenmeye yol açmadığını, herhangi bir felç olayının şu anda söz konusu olmadığını dile getiren Mutlu, “Bizim için önemli olan beyin içindeki kanamanın stabil hale gelmesidir. Bu yüzden tansiyon kontrolü yapılıyor. Genel durumu için hasta hafif uyutuluyor. Şu anda başka yapacak bir şey yok. Ameliyat düşünülmüyor, kırık boyun yakalığıyla kontrol altına alındı” diye konuştu.



Hastanenin tüm imkanlarının olduğunu, gerekli konsültasyonların yapıldığını da vurgulayan Mutlu, "Boynu sabit kalmalı ve kıpırdamamalı. Bu nedenle hHastayı, hareketsiz kalmasını sağlamak ve kontrolünü daha rahat yapabilmek amacıyla yoğun bakıma alıp uyuttuk'' dedi.



Prof. Dr. Mutlu, emekli Orgeneral Eruygur'un beyininin sol tarafında 3 santimetre, sağ tarafında ise daha küçük bir bölgede kanama olduğunu, yoğun bakımda bulunduğu süre içinde çekilecek filmlerle kanamanın seyrinin izleneceğini kaydetti.



Mutlu, Eruygur'un ne zaman taburcu edileceğine ilişkin ise bu tür hastaların stabil hale gelmesinin en az bir hafta sürebileceğini kaydetti.







