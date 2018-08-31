Partizan Teknik Direktörü Mirkovic: "Türkler futbola çok yakın"

\"Önemli oyunculara engel olamadık\"

Ali DANAŞ - Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Sırp rakibi Partizan\'ı Vodafone Park\'ta 3-0 mağlup ederek, gruplara kaldı. Maç sonu karşılaşmayı değerlendiren Partizan Teknik Direktörü Mirkovic, \"Bu akşam güçlü bir rakip karşısında kaybettik, kendilerini tebrik ediyorum. Sportmence bir karşılaşma oldu\" şeklinde konuştu.

Çok önemli ve ciddi bir rakip karşısında boş olan bıraktıklarını belirten Mirkovic, \"Bu da iki basit gol yememize sebep oldu ve sonrasında da dönüş yapamadık. Bu bizim gerçeğimiz. Daha çok çalışmamız lazım. Elimizde lig mücadelesi var. Bunu sürdürmemiz gerekecek\" açıklamasında bulundu.

\"KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ EN BÜYÜK SORUNDU\"

Oyuncularının en büyük eksikliğinin konsantrasyon olduğunu vurgulayan Sırp teknik adam, \"Konsantrasyon eksikliği en büyük sorundu. Bu yüzden oyuncularımın bu durağan zamandaki konsantrasyon eksikliğini eleştirebilirim. Daha çok sorumluluk alınmalı. Baskı yediğimiz anda dar alanda daha çok sorumluluk alıp oradan çıkmak gerekiyor. Oyuncularımın gücü belli, bu yüksek tempolu karşılaşmalarda bazen oyundan düşebiliyorlar ve bu kadroyla yapabileceğimiz direnç bu. Sözünü ettiğim oyuncular, daha sakatlıktan yeni çıkan oyuncular\" ifadelerine yer verdi.

\"ÖNEMLİ OYUNCULARA ENGEL OLAMADIK\"

Beşiktaş\'ın önemli oyuncularının olduğunu söyleyen Mirkovic,\"Quaresma, Pepe, Vida, Medel gibi oyunculara engel olamadık\" dedi.

\"TÜRKLER FUTBOLA ÇOK YAKIN\"

En son İstanbul\'da bulunduğu zamanın ardından kentin bir hayli değiştiğini de belirten Sırp teknik adam, \"Benim bulunduğum zamanki İstanbul ile şimdiki İstanbul arasında çok fark var. Olumlu gelişme göstermiş. Bu stat çok güzel. Görünüyor ki Türkler futbola çok yakın. Bunun yanı sıra bir kriz olduğu görünüyor Türkiye\'de ve bunun da Türkler tarafından aşılacağı görünüyor\" şeklinde konuştu.

\"BAZI İSİMLER ZAMANINDA MÜDAHALEDE BULUNAMADI\"

Son olarak takımıyla ilgili eleştiride bulunan Mirkovic, sözlerini şu şekilde noktaladı;

\"Scekic\'i sakatlığından dolayı değiştirdim, Markovic ise sistemden dolayı değiştirdim. Risk almak zorundaydık. Tam isim vermek doğru olmaz ama o bölgeyi kontrol altına alması gereken kişiler belli ve o isimler tam zamanında müdahalede bulunamadı.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Zoran Mirkovic\'in açıklamaları

