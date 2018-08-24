Partizan - Beşiktaş maçının ardından

Ali DANAŞ / BELGRAD (DHA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Partizan ile 1-1 berabere kaldı. Partizan Stadyumu\'nda oynanan mücadelenin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Partizan Teknik Direktörü Zoran Mirkovic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş, takımın oyun disiplininden memnun olduğunu belirterek, \"Deplasmanda aldığımız bu sonucu kendi sahamızda kazanarak çevirmek istiyoruz. Zor koşulda üç deplasmana gittik. En sıcak olan yer burasıydı. Onun dışında siyah beyazlı takımlarla üç defa oynadık. Kendimizi bazen yabancılaşmış gibi gördük. Partizan\'ın önde oynayan oyuncuları yetenekli isimler. Geçmişe nazaran daha az pozisyon verdik ama yine de eksiklerimiz var\" dedi.

Deneyimli çalıştırıcı önlerindeki üç maça vurgu yaparken, \"İdeal bir oyun tarzına geçmemiz, bir süreç. 5-6 hafta sonra takım çizgisine girer. İki lig maçını ve Partizan rövanşını kazanırsak takımın da çizgiye geleceğini düşünüyorum. Partizan\'ın bireysel anlamda iyi oyuncuları var. Hocaları iyi hazırlanmış. Zamana ihtiyaçları var, ama iyi bir takım. Bu sonuçta bir garanti görmüyorum, ama deplasmanda bir avantajdır. Sahamızda bir garanti görmüyoruz. O da zor maç olacaktır\" diye konuştu.

MIRKOVIC: \"BEŞİKTAŞ\'IN BÜYÜK VE KALİTELİ OYUNCULARDAN KURULU BİR TAKIM OLDUĞUNU BİLİYORDUK\"

Partizan Teknik Direktörü Zoran Mirkovic ise zor bir maç oynadıklarını söyledi. Hem rakiplerinin, hem de kendilerinin oyuna hakim olmakta zorlandığını belirten Mirkovic, \"Beşiktaş\'ın büyük ve kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu biliyorduk. Bu tarz kaliteli isimler en ufak bir açığı iyi değerlendirebiliyor. Matematiksel olarak olumsuz bir sonuçla sahadan ayrıldık ama buna rağmen İstanbul\'daki rövanş maçından umutluyum\" dedi.

Oyuncularının mücadelesinden çok memnun olduğunu söyleyen Zoran Mirkovic, galibiyeti son saniyeye kadar istediklerini ve çok şans yakaladıklarını belirtti.

Öte yandan Partizan maçının 76\'ncı dakikasında yerini yeni transfer Enzo Roco\'ya bırakan Portekizli yıldız stoper Pepe, mücadelenin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şenol Güneş\'in açıklamaları

- Zoran Mirkovic\'in açıklamaları

- Oyuncuların stattan ayrılışı