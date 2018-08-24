Partizan - Beşiktaş maçından notlar

Şenol Güneş\'ten Oğuzhan Özyakup\'a kesik

Mirsad Türkcan\'ın restoranında yenen yemek transfer söylentisine yol açtı

Deplasman yasağı devam ediyor

Ali DANAŞ / BELGRAD (DHA) - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılma yolunda son eleme olan play-off ilk maçında Sırbistan ekibi Partizan\'ın konuğu oldu.

Teknik direktör Şenol Güneş, Partizan karşısına son haftaların eleştirilen ismi Oğuzhan Özyakup\'u yedek bıraktığı bir kadro ile çıktı. Bu sezon oynanan 6 resmi maçın en çok göze çarpan eksiği olan 10 numara pozisyonunda, Oğuzhan\'dan istediği verimi alamayan Güneş, Partizan maçında bu görevi Tolgay Arslan\'a verdi. Tolgay\'ın 10 numara pozisyonuna geçmesiyle orta saha ikilisi Medel ve Necip\'ten oluştu. Lens\'in sakatlığından dolayı sağ kanatta Quaresma\'yı 11\'e yazan Şenol Güneş, Babel\'in yokluğunu da Caner ve Adriano ile doldurdu. Her iki futbolcu maç içinde değişmeli olarak sol bek ve sol önde oynayacak. Tecrübeli teknik adam santrforda da kırmızı kart cezalısı Negredo\'nun yerine Larin\'e görev verdi.

Siyah beyazlıların Partizan karşısındaki ilk 11\'i Tolga, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Necip, Quaresma, Tolgay, Caner ve Larin şeklinde oluştu.

Beşiktaş\'ın yedek kulübesinde ise Utku, Roco, Dorukhan, Gökhan Töre, Oğuzhan, Güven ve Vagner Love yer aldı.

TÜRKCAN\'IN RESTORANINDA YENEN YEMEK TRANSFER SÖYLENTİSİNE YOL AÇTI

Beşiktaş kafilesine yönetici olarak Hüseyin Mican eşlik etti. Bugün de başkan Fikret Orman ve yöneticiler Umut Güner ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu maçın oynanacağı Belgrad\'a geldi. Başkan Orman ve VIP kafilede yer alan diğer konuklar için düzenlenen yemek ise Türkiye\'de transfer söylentilerinin çıkmasına sebep oldu. Yemeğin Mirsad Türkcan\'ın restoranında düzenlenmesi ve Mirsad Türkcan\'ın kafile ile ilgilenmesi Türkiye\'de bir anda \'Ozan Tufan için transfer görüşmesi yapılıyor\' şeklinde söylentilere ve haberlere konu oldu. Beşiktaşlı yöneticiler sadece yemek yemek amacıyla düzenlenen oragnizasyonun transfer görüşmesi şeklinde yansıtılmasından bir hayli rahatsız olduklarını dile getirirken Ozan Tufan konusuna da kesin bir dille açıklık getirdiler ve \'Ozan Tufan hiçbir şekilde transfer gündemimizde yok\' açıklamasını yaptılar.

DEPLASMAN YASAĞI DEVAM EDİYOR

Beşiktaş Belgrad\'ta seyircisinden yoksundu. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa maçlarında deplasman hakkını kullanmayan siyah beyazlıları, Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerdeki taraftarlar rakip tribünden bilet alıp yalnız bırakmıyordu. Ancak Partizan maçında aynı durum gerçekleşmedi. Belgrad\'ta yaşayan Türk sayısının son derece az olması ve iki takımın yaptığı \'bilet satmama\' anlaşmasından dolayı Partizan tribünlerinde Türk taraftar yok denecek kadar az kaldı.