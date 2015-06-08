Partisi sandıktan birinci çıkınca CHP'li başkan şükür pilavı dağıttı

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, partisini kentte ilk kez birinci parti olarak çıkması ve HDP’nin de barajı açmış olması nedeniyle hazırlattığı 6 kazan etli bulgur pilavını Cumhuriyet Meydanı’nda halka dağıttı.

Burak Gezen ve Mustafa Suiçmez’in DHA’da yer alan haberine göre, Cumhuriyet Meydanı’na masa ve şemsiyeler yerleştirildi. Etkinliğe Başkan Gökhan, beraberinde CHP Çanakkale İl Başkanı Hamza Karagöz, milletvekili seçilen Muharrem Erkek ile CHP’li Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan ve partililer katıldı.Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, yaptığı konuşmada Çanakkale’de partisinin seçimde birinci parti olacağını iddia ettiğini belirterek şunları söyledi: "Neden, çünkü adaylarımızı demokratik bir usulle tespit ettik. Bu haliyle birinci parti olma iddiamızı ortaya koyup bunu bir adak haline getirdim. İkincisi de bu ülkenin barışı çok önemli. 12 Eylül faşist rejiminin ortaya koyduğu, yasaların getirdiği bu baraj meselesi vardı. Özellikle barajı aşması, aşamaması durumunda ülkenin ne olacağını bilemediğimiz bir süreçte HDP’nin barajı geçmesini istiyordum. Bu şarttı. Bunu beğeniriz, beğenmeyiz. Ama demokrasiye aykırı bir durumdur, nitekim baraj yıkıldı. Demek ki baraj yıkılabiliyormuş.

Sonuç itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre kurulmuş ve seçime girmiş bir siyasi partinin barajı aşmamasını hedeflemek kadar antidemokratik bir süreç olamaz. Onun için barajı Türk insanı, Türk milleti yıktı. Hep beraber yıktık. Ben de bu baraj yıkılsın istiyordum ve onun için de bir adakta bulunmuştum. ’CHP’de Türkiye’de yüzde 30 seviyelerine gelecek’ diye temenni etmiştim. O, şu an için olamadı gibi görünse de HDP içindeki emanet oyları da dikkate almak gerekir. Bu iki temennim yerine geldiği için bu pilavı öncelikle bir şükür pilavı olarak sizlere takdim ediyorum. Allaha şükrediyorum. Ona teşekkür ediyorum. Yüzümüzü kara çıkartmadı. Aynı zamanda bu teşekkür pilavı. Kime sizlere, Çanakkaleli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Afiyet olsun, Allah kabul etsin, helal, hoş olsun" dedi. Sağanak yağmura rağmen Cumhuriyet Meydanı’nda uzun pilav kuyrukları oluştu. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da bir tabak pilav alıp yerken, "Helal pilavdır. Helal et, helal bulgur var" dedi.