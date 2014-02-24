Partisi Edathy'yi gözden çıkardı



Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Yasmin Fahimi pazartesi günü yaptığı açıklamada, Parti Başkanlığı'nın oy birliğiyle, Edathy'nin partiden ihraç edilmesi için yetkili organlara başvurulmasının kararlaştırdığını açıkladı. Fahimi, sürecin Hannover Tahkim Komisyonu'na devredildiğini kaydederken, karara, 44 yaşındaki Edathy'nin davranışlarının ahlaki olarak partiyle bağdaşmamasını gerekçe gösterdi.

Parti Yönetim Kurulu geçen hafta da Sebastian Edathy'nin üyelik haklarının askıya alındığını açıklamıştı. Üyelerin hakları ancak partiye ağır zarar cerildiğinde ya da verilmesi muhtemel olduğunda askıya alınıyor. Üyelik hakları üç ay askıya alınabiliyor. Askıya alınmanın ardından partiden ihraç işleminin başlatılmasına, Parti Tahkim Komisyonu karar veriyor.

Edathy'ye yönelik parti üst düzey kademesindeki bu girişim, özellikle Aşağı Saksoyna Eyaleti milletvekilleri arasında tepkiye yol açtı. Milletvekilleri, uzun yıllardır partiye hizmet eden Edathy'nin psikolojik bakımdan zarar görmesinden endişe ediyorlar.

Edathy suç duyurusunda bulundu

Sebastian Edathy, hakkındaki çocuk pornosu soruşturmasına yönelik bir suç duyurusunda daha bulundu. Edathy, görev gizliliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle, hakkındaki soruşturmayı yürüten, Hannover Savcılığı'na karşı suç duyurusunda bulundu.

Edathy'nin avukatı Christian Noll, pazartesi günü Berlin'de yaptığı açıklamada, basına yansıyan haberlere atıfta bulunarak, Aşağı Saksonya Eyaleti Adalet Bakanı Antje Niewisch-Lennartz'den, Hannover Savcılığını davadan alması talebinde bulundu. Noll, Hannover Başsavcılığı'nı, taraflı olmakla itham ederek, Federal Emniyet Teşkilatı'nın, Frankfurt Başsavcılığı'nın ve Hannover Savcılığı'nın Edathy'yi suçsuz bulduklarına ve bu nedenle dava sürecinin kasım ayında tamamlanmış olması gerektiğine dikkat çekti.

SPD eski milletvekili ve Neonazi cinayetlerinin aydınlatılması için Federal Meclis'de kurulan araştırma komisyonunun eski başkanı Edathy, 7 Şubat'ta sağlık sorunlarını gerekçe göstererek milletvekilliğinden istifa etmiş, birkaç gün sonra da hakkında çocuk pornosu zannıyla bir soruşturma yürütüldüğü ortaya çıkmıştı.

Edathy, çıplak çocuk resimleri bulundurmakla suçlanıyor. Yurt dışında bulunan Edathy, suç kapsamına giren hiç bir şey yapmadığını açıklamıştı. Almanya'da, çocuk pornosuna dair yasal düzenleme oldukça karmaşık. Cinsiyet organlarının görünmediği çıplak çocuk fotoğraflarını bulundurmak suç kapsamına girmiyor.