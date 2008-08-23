Partisi belli oldu

AKP’den istifa eden Abdüllatif Şener, yeni partinin amblem, isim ve tüzüğünün hazır olduğunu açıkladı. Şener, “Yerel seçimlere girip girmemeyi de değerlendiriyoruz ancak hedefimiz genel milletvekili seçimleri” dedi.



Yeni bir siyasi oluşum için çalışmalarını sürdüren Abdüllatif Şener, AKPi’nin kapatılması ihtimaline göre harekete geçtiği iddialarını reddetti. NTV’ye konuşan Şener, yeni partinin isim ve ambleminin hazır olduğunu belirtti.



Abdüllatif Şener, “Bu siyasi oluşumun AK Parti’nin kapatılıp kapatılmamasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Keşke AK Parti kapatılmasa, keşke Tayyip Erdoğan genel başkan olarak devam etse ve ben yeni bir siyasi kültür oluşturmak üzere yeni bir tarzla ortaya çıksam. Benim olaya bakışım 3 ay öncesinde böyleydi, bugün de böyledir” diye konuştu.



AKP’den ayrılmasının altında uyum problemi olduğunu vurgulayan Şener, şöyle konuştu:



“Genel başkanın siyaset tarzıyla uyuşmuyorsunuz, siyasetin yolsuzluklarla yoluna devam ettiğini yakından görüyorsunuz. Aslında 22 Temmuz seçimlerinde şuna karar verdim. ‘Ben ben mi olacağım yoksa ben ben olmaktan mı çıkacağım.”



Şener, yeni siyasi oluşumla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:



“Bu parti Türkiye partisi olacaktır. Yerel seçimlere girip girmeyeceğimizle ilgili noktayı değerlendiriyoruz, hedef olarak gördüğümüz nokta ise genel milletvekili seçimleridir.”



Eski başbakan yardımcısı Şener, yeni siyasi yolculuğuna ise geçmişini satır satır anlattığı “Abdüllatif Şener / Adım da benimle beraber büyüdü” ismini taşıyan kitabıyla başlıyor. Şener, “Çoçukluğumdan bu yana 54 yıllık hayatımı içtenlikle, açık yüreklilikle anlattım.” dedi.





