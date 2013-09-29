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Politika

'Partimizden 3 kişi bize ihanet etti'

Erdoğan: Partilerin kapatılması tarih olacaktı. Hem dert yanacaksın hem değişikliğe karşı çıkacaksın. Her zaman söyledim

29 Eylül 2013 13:12

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliği paketinin 'parti kapatılmasını ortadan kaldıran maddeyle' ilgili bölümünde red oyu veren vekillerini hainlikle suçladı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Pamukkale Üniveritesi’nde kendisine fahri doktora unvanı verilmesi töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

1982 anayasasını güncelleme çalışmalarında çarpık şeylerin de olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, muhalefeti de anayasa değişikliği çalışmalarında tutarsız davranmakla eleştirdi. Erdoğan, “Çok çarpık şeyler oldu tabi, efendim partiler kapatılamaz. Buna şiddetle karşıyım. 26 maddelik anayasa değişikliği paketinin bir maddesi de parti kapatılmasını ortadan kaldıran maddeydi. Çok ilginç, muhalefetin tamamı solumdan yok oldu. Kendi grubumuzdan 3 kişi bize ihanet etti, 330’u yakalayamadık. Yoksa partilerin kapatılması tarih olacaktı. Hem dert yanacaksın hem değişikliğe karşı çıkacaksın. Her zaman söyledim” dedi.

 

‘Muhalefet tutarsız’

 

Muhalefeti de anayasa değişikliği çalışmalarında tutarsız davranmakla eleştiren Erdoğan “Her zaman söyledim. Tüzel kişiliklerin cezalandırılması asla doğru değildir. Gerçek kişi cezalandırılır, suçu işleyen kimse onu yargıla. Genel başkansa genel başkanı, milletvekiliyse milletvekilini. Kağnıya arabayı cezalandırmak gibi bir şey olabilir mi? Tank top cezalandırıldı diye bize anlatılırdı eskiden. O tankı kullanamayan veya yanlış kullananın cezalandırılması lazım. Tüzel kişiye ceza veriyorsun gerçek kişiye değil. Parti dernek kapatılması tamamen yanlış, bunlar tarih olmalıdır. Prangaları söküp attık, çok engelle karşılaştık. Engellere aldırmadan geri adım atmadan Türkiye’nin gereği olan adımları attık” dedi.

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