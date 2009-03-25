T24 LogoT24 Logo
Politika

Partililer K.Maraş'a doğru yola çıktı

25 Mart 2009 02:00




BBP Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nu Kahramanmaraş'tan Yozgat'a götüren helikopterin iniş sırasında düştüğü haberi Sivas'ta büyük üzüntüye yol açtı.

Olayı duyduktan sonra BBP Sivas İl Teşkilatına akın eden partililer, televizyondan haberleri takip etti. Yaralıların durumu hakkında telefonla bilgi almaya çalışan partililerin üzüntülü oldukları görüldü.

Parti yöneticilerinden Nevzat Yanmaz, henüz net bir bilgiye ulaşamadıklarını, üzüntü içerisinde olduklarını belirtti.

Partiye gelen Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu da gözyaşlarını tutamadı.

Haberi alan çok sayıda partili, Kahramanmaraş ve Yozgat'a gitmek üzere yola çıktı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24