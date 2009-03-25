Partililer K.Maraş'a doğru yola çıktı







BBP Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nu Kahramanmaraş'tan Yozgat'a götüren helikopterin iniş sırasında düştüğü haberi Sivas'ta büyük üzüntüye yol açtı.



Olayı duyduktan sonra BBP Sivas İl Teşkilatına akın eden partililer, televizyondan haberleri takip etti. Yaralıların durumu hakkında telefonla bilgi almaya çalışan partililerin üzüntülü oldukları görüldü.



Parti yöneticilerinden Nevzat Yanmaz, henüz net bir bilgiye ulaşamadıklarını, üzüntü içerisinde olduklarını belirtti.



Partiye gelen Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu da gözyaşlarını tutamadı.



Haberi alan çok sayıda partili, Kahramanmaraş ve Yozgat'a gitmek üzere yola çıktı.





