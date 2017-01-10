Partili cumhurbaşkanlığının ilk oylamasında AKP ve MHP kanadında 9 sürpriz fire var

TBMM Genel Kurulu’nda başlayan 18 maddelik partili cumhurbaşkanlığını da içeren anayasa değişikliği teklifinin geneli üzerinde dün yapılan oylamada CHP'nin tamamen 'hayır' oyu verdiği tahmin edilirse AKP ve MHP ortaklığının toplam 14 fire verdiği ortaya çıktı. 5 MHP milletvekili daha önce 'hayır' oyu vereceğini açıklamıştı. Bu durum da hesaba katılınca sürpriz 9 fire olduğu gözüküyor.

480 milletvekilinin oy kullandığı oylamada AKP’den biri umrede olmak üzere üç kişi oy kullanamadı. AKP’de 314 milletvekili oy kullandı. MHP’de bir milletvekili oylamaya katılmadı, 38 milletvekili oy kullandı. CHP’nin Meclis’te 133 sandalyesi var, CHP dünkü oylamaya 7 eksik milletvekili ile genel kurulda 126 milletvekili ile yer aldı. HDP, 11'i tutuklu 59 milletvekili ile oylamaya katılmadı. Bağımsız 2 milletvekili oylamaya katıldı.

Katılmayanların isimleri şöyle: Kemal Kılıçdaroğlu, Sencer Ayata, Hilmi Yarayıcı, Gürsel Erol, Mustafa Akaydın, Nihat Yeşil, Birol Ertem.

Yani, partilere göre dağılım listesi esas alındığında AKP oylamaya 314 milletvekili ile girdi, MHP 38 milletvekili oy kullandı. Anayasa değişikliği teklifini konusunda uzlaşan bu iki partinin toplamda 352 milletvekili Genel Kurul'da yer aldı. Ancak kabul oyu verenlerin sayısı 338’de kaldı. Aradaki fark bu iki partinin anayasa konusunda verdiği fireyi gösteriyor. İki partide toplam 14 kişinin 'hayır' oyu, çekimser, geçersiz veya boş oy verdiği gözükse de daha önce 5 milletvekilinin hayır oyu vereceğini açıklaması sebebiyle geriye kalan 9 vekilin oyu sürpriz olarak öne çıkıyor.

Bağımsız milletvekilleri, eski MHP’li Ümit Özdağ ile eski CHP’li Aylin Nazlıaka'nın 'hayır' oyu verdiği tahmin ediliyor. Geneli üzerinde bu sonuç referandum sınırı olan 330 düşünüldüğünde bıçak sırtı olarak değerlendiriyor.

Geneli üzerinde yapılan oylama sonuçları şöyle:

"Kullanılan oy sayısı:480

Kabul:338

Ret:134

Çekimser: 2

Boş:5

Geçersiz :1