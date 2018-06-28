Partili cumhurbaşkanı, 'tarafsızlık yemini' ederek göreve başlayacak

27. Dönem milletvekilleri 8 Temmuz Pazar günü Meclis Genel Kurulu’nda yemin ederek göreve başlayacak. 24 Haziran seçimlerinde aynı göreve seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Meclis’te mazbatasını aldıktan sonra 9 Temmuz günü yemin etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin geniş yetkilerle donattığı yeni görevine Erdoğan, eski usule göre yemin ederek başlayacak. Erdoğan, Anayasa’nın "üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma" ibaresinin yer aldığı 103. Maddeye göre yemin edecek.

"Cumhurbaşkanının parti genel başkanı olması bu tarafsızlık yeminiyle açık şekilde çelişiyor"

Yeni sistem ve eski usule göre yemin maddesi arasındaki anayasa çelişkisine dikkat çeken CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, konuyla ilgili T24’e yaptığı açıklamada, “Anayasa’nın açık hükmü tarafsız olması. Bu son düzenlemeyle Cumhurbaşkanının partili hatta parti genel başkanı olması bu tarafsızlık yemine açık bir çelişkidir. Biz bunu Anayasa değişikliği sırasında üzerinde çok durduk ancak bu yeminle ilgili maddeyi değiştirmeyi göze alamadılar” dedi.

"Kendisine oy vermeyenleri hain gören anlayış tarafsız davranacağına dair yemin edecek"

Cumhurbaşkanı yemini düzenleyen Anayasa’nın 103. Maddesi'nde yer alan, "Üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma" ibaresine dikkat çeken Emir, “Şu anda da parti genel başkanı olan ülkeyi kutuplaştıran ve kendisine oy vermeyenleri hain ve münafık gören bir anlayış önümüzdeki günlerde tarafsız davranacağı konusunda yemin edecek. Burada ki garip durumda tüm kamuoyunun önünde gerçekleşecek” diye konuştu.

Yeni sistemde Cumhurbaşkanı görevine TBMM Başkanı'nın YSK tarafından düzenlenen mazbatasını vermesi ve aynı gün Genel Kurul'da yemin etmesi ile başlıyor. Erdoğan'ın yemin etmesi için TBMM Genel Kurulu'nun Geçici Başkanlık Divanı yönetiminde toplanması yeterli oluyor. Erdoğan, Meclis toplandığında milletvekillerinden önce yemin edebiliyor. Ancak, kulislerde Erdoğan'ın milletvekilleri yemin töreninin hemen ardından 9 Temmuz'da yemin etmesi bekleniyor.

Anayasa’nın ilgili maddeleri

MADDE 20 – (1) Cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Makamına bildirilir, kamuoyuna ilân edilir ve Resmî Gazetede yayımlanır.

(2) Seçilen Cumhurbaşkanı adına, Yüksek Seçim Kurulu tarafından Cumhurbaşkanı seçildiğine dair bir tutanak düzenlenir.

Cumhurbaşkanına tutanağın verilmesi ve and içme töreni

MADDE 21 – (1) Seçilen Cumhurbaşkanı adına düzenlenen tutanak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından verilir ve aynı oturumda andiçme töreni yapılır. Bu oturum, eski Cumhurbaşkanının görev süresinin dolduğu gün, makamın başka bir sebeple boşalması hâlinde ise seçim sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren üç gün içinde gerçekleştirilir.

MADDE 103. – Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde and içer:

“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim.”