Partilerin 'Uludere' önerileri yarın Meclis'te masaya yatırılıyor

HÜLYA KARABAĞLI - / Ankara

Türk silahlı Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının bombardımanında çoğunluğunu 18 yaş ve altındaki çocuklarla 34 sivilin hayatını kaybettiği Uludere’de kritik toplantı yarın yapılıyor. Komisyon üyesi siyasi partilerin sözcüleri, rapor yazımı için yazılı önerilerini sunacak.

AKP, idari sistemdeki aksaklıklara dikkat çekerek, yeniden yapılanmanın gerekliliğini masaya koyması beklenirken, CHP, “vur emri kimden” sorusunda ısrar edecek. Açlık grevleri nedeniyle BDP toplantıya katılmayacak, ancak, yazılı önerisini sunacak. BDP, “Bütün bu olayların sorumluluğu hükümet ve Genelkurmay’da” diyecek.

AKP’li Şener: Yeni bir Uludere yaşanmaması için

AKP Grup toplantısı öncesinde yarınki toplantı için T24’ün sorularını yanıtlayan Uludere Alt Komisyon Başkanı, Ordu Milletvekili İhsan Şener, “Yarın yeni bir Uludere yaşanmaması, olmaması için aksaklıkların giderilmesi lazım” dedi. Şırnak Valisi’nin, olaydan haberi olmamasının, önemli bir gösterge olduğuna dikkat çeken Şener, “Bir şehrin mülki amirinin olaydan bilgisi olmuyor. İdari yapıda aksayan bir şey var. Biz, bunlara dikkat çekeceğiz” dedi.

Uludere’nin rapor yazımı için yarın yapılacak toplantıda her siyasi partinin temsilcisi rapora onulacak önerisini sunacak. Üstünde tartışma yapılacak. Komisyonun BDP’li üyesi Ertuğrul Kürkçü, kaçlık grevleri nedeniyle komisyonların askıya alınması kararını uygulayacak. Ancak, yazılı önerisini komisyona sunacak.

Şırnak ili Uludere ilçesi Gülyazı köyünden Irak sınırına geçen ve dönmekte olan köylüler 28.12.2011 tarihinde 21.30–22.30 sularında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarınca bombalanarak hayatlarını yitirmişlerdi.