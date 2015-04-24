Yüksek Seçim Kurulu’nun yayınladığı kesin aday listesiyle birlikte seçime giren parti sayısı 20’ye düştü. Durum böyle olunca, partilerin oy pusulasındaki yerleri değişti.
YSK, seçime katılma hakkı olan 31 partinin oy pusulasındaki yerlerini kura çekimi ile belirlemişti. 11 siyasi partinin seçime katılmamasıyla birlikte katılacak oy pusulasında yerleri değişen partilerin sıraları şöyle:
Doğru Yol Partisi
Anadolu Partisi
Hak ve Özgürlükler Partisi
Komünist Parti
Millet Partisi
Hak ve Adalet Partisi
Merkez Parti
Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi
Halkın Kurtuluşu Partisi
Liberal Demokratik Parti
Milliyetçi Hareket Partisi
Halkların Demokratik Partisi
Saadet Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Demokratik Sol Parti
Yurt Partisi
Demokrat Parti
Vatan Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi