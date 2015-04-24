Yüksek Seçim Kurulu’nun yayınladığı kesin aday listesiyle birlikte seçime giren parti sayısı 20’ye düştü. Durum böyle olunca, partilerin oy pusulasındaki yerleri değişti.

YSK, seçime katılma hakkı olan 31 partinin oy pusulasındaki yerlerini kura çekimi ile belirlemişti. 11 siyasi partinin seçime katılmamasıyla birlikte katılacak oy pusulasında yerleri değişen partilerin sıraları şöyle:

Doğru Yol Partisi

Anadolu Partisi

Hak ve Özgürlükler Partisi

Komünist Parti

Millet Partisi

Hak ve Adalet Partisi

Merkez Parti

Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi

Halkın Kurtuluşu Partisi

Liberal Demokratik Parti

Milliyetçi Hareket Partisi

Halkların Demokratik Partisi

Saadet Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Adalet ve Kalkınma Partisi

Demokratik Sol Parti

Yurt Partisi

Demokrat Parti

Vatan Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi