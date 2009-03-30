Partilerin kaleleri ne durumda?

Yerel seçim öncesi AKP özellikle Diyarbakır, Tunceli ve İzmir belediye başkanlıklarını almak için yoğun bir kampanya yürüttü. Ama sandıkların tamamı açılmamasına karşın DTP, Diyarbakır ve Tunceli'de zaferini şimdiden ilan etti. İzmir'de CHP büyük farkla önde. İşte ilk sonuçlar.



İşte ayrılanlar:



Adana: Mevcut başkanı Aytaç Durak, AKP'den aday gösterilmeyince MHP'ye geçti. AKP ise eski ANAP Milletvekili Mehmet Ali Bilici'yi aday gösterdi. CHP'nin ise Ümit Özgümüş ile yarışa katıldı. MHP'li Aytaç Durak önde görünüyor. Durak, oy sayımı devam ederken "Kazandım" diyerek davul zurna çaldırdı.



Ankara: İlk gelen sonuçlara göre CHP'nin elindeki Çankaya Belediyesi'nde AKP önde.



Şanlıurfa: AKP, Şanlıurfa'da mecvut başkan Ahmet Eşref Fakıbaba yerine Mehmet Oymak'ı aday gösterdi. Bunun üzerine Fakıbaba seçimlere 'bağımsız' girdi. AKP il teşkilatının "Şanlıurfa'da ceketimizi aday göstersek kazanır" dediği ileri sürüldü. İlk sonuçlara göre bağımsız aday Fakıbaba önde.



Kars: Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu AKP'den CHP'ye taransfer olarak yeniden aday oldu. AKP, Nevzat Bozkuş'u MHP ise Settar Kaya'yı aday gösterdi. Şimdilik MHP önde.



İzmir: AKP, Ahmet Piriştina'nın vefatı üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Aziz Kocaoğlu'nun karşısına 2004 yerel seçimlerindeki adayı Taha Aksoy ile yeniden yarışa girdi. İlk verilere göre CHP, AKP karşısında büyük farkla önde.



Mersin: AKP, üçüncü kez seçime giren CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan'ın karşısına eski milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nu çıkardı. MHP'nin adayı ise Mahmut Tat. CHP'nin oy oranı önde.



Trabzon: AKP, CHP'li Trabzon Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu karşısında Orhan Gümrükçüoğlu'nu aday gösterdi. MHP'nin adayı Cevdet Saral. AKP yarışı önde götürüyor.



Eskişehir: AKP, DSP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Yılmaz Büyükerşen'in karşısına Hasan Gönen'i aday gösterdi. DSP önde.



Ordu: DSP'li Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun, AKP'den Ayşe Bahar Çebi ile yarışıyor. DSP önde.



Diyarbakır: DTP'li Osman Baydemir, rakibi AKP'li Kutbettin Arzu karşısında, henüz oyların üçte biri açılmışken zaferini ilan etti. DTP büyük farkla önde.



Batman: DTP'nin kalelerinden biri olarak görülen Batman'da DTP, mevcut başkan Hüseyin Kalkan'ın yerine Nejdet Atalay'ı aday gösterdi. AKP'nin adayı ise işadamı Ziver Özdemir. İlk verilere göre DTP önde.



Tunceli: AKP, Tunceli'de DTP'li Edibe Şahin'in karşısına Cihan Açıkgöz'ü çıkardı. Murat Kur ise bağımsız aday. Sonuçlar kesin olmamakla birlikte DTP Tunceli belediyesini kazandı.



Bu illerin dışında Ankara, Gaziantep, Erzurum'da AKP önde gidiyor.



