Partilerin bayram programı belli oldu

Siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayram ziyaretleri bu yıl bayramın ikinci günü olan 3 Mayıs’ta gerçekleşecek. AKP’nin tamamını video konferans yöntemiyle yapacağı bayramlaşmaları diğer siyasi partiler yüz yüze yapacak.

AKP'nin bayramlaşma heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Ertuğrul Yörük'ten oluşurken ilk bayramlaşma CHP ile yapılacak.

Sırasıyla AKP sonrasında, MHP, Hür Dava Partisi, Saadet Partisi, BBP, DSP, DP, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaşılacak. AKP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve HDP bayramlaşmayacak.

Gazete Duvar'ın haberine göre, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki CHP kabul heyeti, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer ve Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Canan Taşer’den oluştu. Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel başkanlığındaki CHP ziyaret heyetinde ise Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Armağan Akyüz ile Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Baştuğ yer aldı.

Ramazan Bayramı’nda 17 siyasi partiyle bayramlaşacak olan ana muhalefet partisi ilk olarak AKP ile video konferans yöntemiyle bayramlaşacak. Ardından DSP ile yüz yüze, Vatan Partisi’yle video konferans yöntemiyle bayramlaşacak olan CHP; HDP, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti’nin ardından yine video yöntemiyle MHP ile bayramlaşacak. CHP’nin bayramlaşmaları Saadet Partisi, Anavatan Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Türkiye Değişim Partisi ve Memleket Partisi’yle devam edecek.

İyi Parti, HDP ve MHP ile bayramlaşmayacak

İyi Parti Ramazan Bayramı’nda kabul heyetinde, Toplumsal Politikalar Başkanı Sayın Ayfer Yılmaz, Ankara Milletvekili Sayın Ayhan Altıntaş ve Gençlik Politikaları Başkanlığı Genç Teşkilatlanma Başkanı Sayın Onur Hondoroğlu yer aldı. İYİ Parti’nin ziyaret heyeti ise, Seçim İşleri Başkanı, Ankara Milletvekili Sayın Şenol Sunat, Genel İdare Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Arslan ve Gençlik Politikaları Başkanlığı Sosyal Politikalar MYK Başkanı Sayın Ceren Genç’ten oluştu.

16 siyasi partiyle bayramlaşacak olan İYİ Parti sırasıyla, Türkiye Değişim Partisi, SAADET, Demokrat Parti, CHP, Milli Yol Partisi, AKP, DSP, Gelecek Partisi, DEVA, Anavatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Genç Parti, Hür Dava Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Memleket Partisi ve Merkez Partisi ile bayramlaşacak. İYİ Parti, HDP ve MHP ile ise bayramlaşmayacak.

MHP ise HDP ve İyi Parti ile bayramlaşmayacak

MHP’nin bayramlaşma heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK üyeleri Fatih Çetinkaya ve Turan Şahin yer aldı. Altı siyasi partiyle bayramlaşacak olan MHP ilk olarak DSP, sonrasında da AKP, BBP, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve CHP’yle bayramlaşacak. MHP de İYİ Parti'nin yanında HDP ile bayramlaşmamış olacak.

Memleket Partisi, Genel Sekreter Hakkı Akalın’ın başkanlığında bir heyetle siyasi partileri ağırlayacak. Yeniden Refah Partisi’yle başlayacak bayramlaşma, Zafer Partisi, BTP, TDP, DSP, Genç Parti, BBP, ANAP, CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA ile devam edecek.