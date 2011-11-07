-Partilerde bayramlaşma ANKARA (A.A) - 07.11.2011 - Siyasi partilerde geleneksel bayramlaşma çerçevesinde AK Parti'yi, MHP heyeti ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Reha Denemeç, Ankara milletvekilleri Cevdet Erdöl, Nurdan Şanlı'dan oluşan heyetin ev sahipliğinde AK Parti'yi ilk olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Kadın Kolları Başkanı Şennur Şenel'den oluşan heyet ziyaret etti. Bayramların önemli gelenekler olduğuna işaret eden Karakaya, maneviyatın, duanın, şefkatin, sosyal dayanışmanın dorukta olduğu günler olduğunu dile getirdi. Bayramın buruk geçtiğini dile getiren Karakaya, iki bayram arasında 67 gün geçtiğini, bu sürede bildiği kadarıyla 85 insanın teröre kurban verildiğini, bunlardan 72'sinin terör örgütüyle girdikleri mücadelede hayatını kaybeden asker ve polis olduğunu söyledi. Terör acısının tüyler ürpertici olduğunu vurgulayan Karakaya, Van'da yaşanan depreme de değinerek, ''Van'da yaşananlar nedeniyle de bayram buruk geçiyor. Deprem doğal afet olarak gören anlayışı değiştirmek lazım'' dedi. Asıl deprem bölgelerinde, fay hattı üzerinde izinsiz yapılaşmaya yol açmanın ''felaket'' olduğuna işaret eden Karakaya, Marmara depreminin üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen ''ders çıkarılmadığını'' söyledi. Karakaya, MHP'nin, ''Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi gerek terör konusunda gerekse deprem yaralarının sarılmasında'' destek vermeye hazır olduğunu anlattı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Reha Denemeç de bayramların önemini vurguladı. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada yüzyıllar boyunca depremlerin olduğunu anımsatan Denemeç, ''bir musibet bin nasihatten evladır'' sözünü anımsatarak, deprem bölgelerindeki yapılaşma konusunda hazırlık yapıldığını hatırlattı. 5-10 yıl gibi kısa ve orta vadede dönüşümün sağlanacağını anlatan Denemeç, ''Depremler olacak ama düzgün, projesine uygun yapılar yapıldığında daha az hasarla atlatabiliriz'' dedi. Denemeç, terör konusunda MHP'nin yaklaşımına da teşekkür etti.