-Partilerde bayram gündemi deprem ve terör ANKARA (A.A) - 07.11.2011 - Siyasi partilerde geleneksel bayramlaşma ziyaretlerinin konusunu Van depremi, terör ve küresel ekonomik kriz oluşturdu. AK Parti'yi sırasıyla DSP, CHP ve BBP heyetleri ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Reha Denemeç, Ankara milletvekilleri Cevdet Erdöl ve Nurdan Şanlı'dan oluşan heyetin ev sahipliğinde AK Parti'yi, DSP Genel Sayman Yüksel Erdoğan, Disiplin Kurul Üyesi Osman Çoban'dan oluşan heyet ziyaret etti. Yüksel Erdoğan, ziyarette bayramların, küskünlerin barıştığı, kırgınlıkların giderildiği dönemler olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi: ''Biz de DSP olarak 2001 yılındaki krizle Türk halkını küstürdük. Ben bugünkü DSP'nin yetkili bir kişisi olarak o günkü yöneticilerimiz adına halkımızdan özür diliyorum; 2001 kriziyle yarattığımız sıkıntıdan ötürü. Aslında kriz bir Anayasa atma krizi değildi. Kökü 1994 yılında Tansu Hanım'ın attığı yüksek faiz ve sabit kura dayalı bir sistemle krizin tohumları atılmıştı.'' Denemeç de Erdoğan'ın sözleriyle bir öz eleştiri yaptığını belirterek, ''Bir öz eleştiri yaptınız o da bir erdemdir. Tabii 2001 krizinin üzerinden 10.5 yıl geçti. O krizde ortaya çıkan birçok problemler aslında Türk ekonomisinin kronik problemlerinin patlamasıydı'' dedi. AK Parti'yi daha sonra CHP Genel Başkan yardımcıları Atila Emek, Ayten Kayalıoğlu'dan oluşan heyet ziyaret etti. Emek, buruk bir bayramın yaşandığını belirterek, bayramın tüm millete hayırlar getirmesini diledi. Emek, ülkenin yaşadığı sorunları birlik ve beraberlik içinde aşılacağına inancını da dile getirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Denemeç de ziyaretleri nedeniyle CHP heyetine teşekkür etti. CHP'li Emek'in verdiği mesajlara katıldığını ifade eden Denemeç, paylaşmanın önemine işaret ederek, ''Bayramlar da acıların paylaşılarak hafiflemesinde önemli günlerdir'' dedi. AK Parti'yi daha sonra BBP Genel Başkan yardımcıları Selahattin Şenliler, Tevfik Eren'den oluşan heyet ziyaret etti. Bayramların önemine değinen Şenliler, yaşanan terör olayları ve Van depremi nedeniyle buruk bir bayram geçirildiğini söyledi. Depremde, özellikle kamu binalarının zarar gördüğünü savunan Şenliler, ''Aslında kamu binaları böyle afet durumlarında toplanma yerleridir, ancak zarar gören binaların çoğu kamu binaları'' dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Reha Denemeç de depremle ilgili yasal düzenlemelerin büyük bir ihtimalle bu yıl içinde çıkarılacağını belirterek, ''Burada artık işin sıkı tutulması, cazai müeyyidelerin artırılmasını sağlayacak bir düzenlemeye de gidiliyor'' diye konuştu.