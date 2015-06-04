Partiler yüzde kaç oy oranıyla Meclis'te kaç sandalye alabilir; işte seçim simülatörü

7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan genel seçimde hangi parti ne kadar oy alır? HDP barajı geçerse Meclis'teki sandalye dağılımı nasıl değişir? AKP'nin anayasa paketini başkanlık sistemi için referanduma götürebilmesi için CHP ne kadar oy almalı?
Çilek Ağacı’nın internet sitesinde, simülasyonun amacı ve nasıl çalıştığı şu sözlerle anlatılıyor:
“Ulusal oy oranlarından meclis dağılımı tahmini yapan bir site hazırladık. Seçim barajının meclis dağılımına ve olası hükümet senaryolarına olan etkilerini inceleyebilir, siteyi kullanarak seçim tahminlerinizi paylaşabilirsiniz.
Gösterilen vekil sayıları kesin bilgi mi?
Hayır ama yaymanızda sakınca yok. Meclisteki vekil sayıları partilerin hangi şehirden ne kadar oy alacağına bağlı. Sadece ulusal oy oranı tahminleriyle kesin bir sonuç vermek mümkün değil. Biz geçmiş seçimleri temel alarak tahmin yapıyoruz.
Nasıl yaptınız?
Geçmiş seçimlerin şehirler bazındaki oy dağılımlarını kullandık ve bunların önümüzdeki seçimlerde değişmeyeceğini varsaydık. Ak Parti, CHP ve MHP için 2011 Genel Seçimleri’ni, HDP için ise Selahattin Demirtaş’ın 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı oy dağılımlarını kullandık.
Örnekle açıklar mısınız?
Örneğin CHP, 2011’deki toplam oylarının %15’ini İzmir’den aldıysa, 2015 Genel Seçimleri’ndeki toplam oyunun da %15’inin İzmir’den geleceğini varsayıyoruz. Bunu diğer partiler için de tekrarladıktan sonra her partinin İzmir’den kaç vekil çıkaracağını hesaplıyoruz. Bunu her şehir için tekrarladığımızda vekil sayılarını elde ediyoruz.
Partilere eşit oy dağıtınca vekil sayıları eşit çıkmıyor. Neden?
Bunun bir sebebi Türkiye’de uygulanan D’Hondt sisteminde bir seçim bölgesinde yüksek oy alan partilerin temsil avantajının bulunması. Diğer bir sebebi de illerin çıkardığı vekil sayılarının seçmen sayıları ile orantılı olmaması. Örneğin 2015 Genel seçimlerine göre bir milletvekili Bayburt’da 27.000 seçmeni, İzmir’de ise 119.000 seçmeni temsil edecek. Ayrıntılı bilgiye şuradan ulaşabilirsiniz. Kısaca, bir parti seçmen sayısına oranla daha fazla milletvekili çıkaran illerde güçlüyse mecliste temsil avantajı elde ediyor.
Doğrudan ‘simulator.cilekagaci.com’ adresine girince kendiliğinden çıkan oy oranları neye göre belirlendi?
Tahmin içermeyen çıplak adrese tıkladığınızda 2011 genel seçimlerindeki oy oranları görülüyor.”