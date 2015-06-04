Partiler yüzde kaç oy oranıyla Meclis'te kaç sandalye alabilir; işte seçim simülatörü

7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan genel seçimde hangi parti ne kadar oy alır? HDP barajı geçerse Meclis'teki sandalye dağılımı nasıl değişir? AKP'nin anayasa paketini başkanlık sistemi için referanduma götürebilmesi için CHP ne kadar oy almalı?

Çilek Ağacı ekibinin hazırladığı seçim simülasyonu tüm bu senaryoları tek tek gerçekleştirmenizi sağlıyor.

Simülatör, çok basit bir mantığa dayanıyor. TBMM’de en çok oy alan 4 ana partinin gösterildiği simülatörde, oy oranlarını artı ve eksiye basarak değiştirebiliyor, böylece seçimler sonrasında yaşanabilecek olası senaryoları görebiliyorsunuz. Simülatörü kullanarak seçim barajının Meclis dağılımına ve olası hükümet senaryolarına olan etkilerini incelemek ve seçim tahminlerinizi yaparak sonuçları görmek için tıklayın.