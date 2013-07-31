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Yaşam

Partiler yerel seçim fuarında hazırlanacak

2014 yılı mart ayında gerçekleşmesi planlanan yerel seçimlerle ilgili çalışmalar hız kazanırken, "Yerel Seçim Hazırlıkları Fuarı" 10-11 Ekim'de İstanbul'da yapılacak.

31 Temmuz 2013 14:11

Demos Fuarcılık'tan yapılan açıklamada, 2014 yılı mart ayında gerçekleşmesi planlanan yerel seçimlerle ilgili çalışmaların hız kazandığı belirtildi. 
 
Günümüzde seçim kampanyalarının, başlı başına bir sektör haline geldiği kaydedilen açıklamada, dev seçim otobüslerinden afişlere, adayların kendilerini tanıttığı internet sitelerine kadar pek çok farklı iş dalının seçimlerden beslendiği aktarıldı. 
 
Adayların kendilerini en doğru şekilde ifade etmeleri için gerekli tüm profesyonel tanıtım hizmetlerinin yer alacağı Yerel Seçim Hazırlıkları Fuarı'nın 10-12 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşeceği bildirilen açıklamada, fuarın ilkinin 2009 yerel seçimleri öncesinde düzenlendiği hatırlatıldı.
 
Açıklamada, fuara, fotoğraf stüdyoları, diksiyon kursları, reklam ajansları, promosyon, plaket ve rozet firmaları, matbaalar, seçim aracı ile podyum-stant yapan firmalar, web tasarımı ile toplu SMS ve e-mail firmalarının katılmasının beklendiği kaydedildi. 

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