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Politika

'Partiler uzlaştı, itiraz etmeyeceğiz'

ABD'deki temaslarını tamamlayan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Genel Başkan Yardımcısı Gülten Kışanak yurda döndü

01 Mayıs 2012 01:06

 

BDP Genel Başkanı Demirtaş, tutuklu milletvekilleriyle ilgili yasal değişikliği yorumladı: ''Bir yasal değişiklik sorunu sadece geçici olarak çözebilir. Bu yüzden kapsamlı bir anayasa değişikliği gerekirdi. Ama partiler uzlaştıkları için biz de bu konuda itiraz etmeyeceğiz''
 
Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorusu üzerine ABD'deki temaslarını değerlendiren Demirtaş, genel itibarıyla ziyaretinin verimli ve olumlu geçtiğini söyledi.
 
ABD'de çeşitli resmi temasların yanı sıra sivil toplum örgütleri, üniversite ve akademi çevreleriyle bir araya geldiklerini ifade eden Demirtaş, ''BDP'nin parti programını, Türkiye'deki meselelere, bölgesel politikalara yaklaşımını paylaştık''dedi.
 
1 Mayıs kutlamalarına ilişkin bir soru üzerine Demirtaş, kutlamalarda Taksim'de olacaklarını belirterek, ''Umut ediyorum görkemli bir miting olacak. Çalışanların, işçilerin, emekçilerin mesajlarını hükümetin doğru okuyabilmesi açısından kitle eylemleri önemlidir. Biz de bu kitle eylemlerini bütün ezilenlerle birlikte, emeği, dili, kültürü, inancı yasaklı olan, sömürülenlerle birlikte Taksim'de ve diğer 1 Mayıs kutlamalarında olacağız''diye konuştu.
 
Demirtaş, tutuklu milletvekilleriyle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin bir soru üzerine de şunları söyledi:
 
''Bir yasal değişiklik sadece sorunu kısmen çözebilir, geçici olarak çözebilir. Ama milletvekilleri üzerindeki yargı baskısı sadece tutuklu vekiller açısından devam etmiyor. Tutuksuz olmasına rağmen zorla getirilme kararı olan çok sayıda milletvekillerimiz var. Yine dokunulmazlıkları tanınmayıp yargılamaları sürdürülen vekillerimiz var.
 
Bu yüzden, kapsamlı bir anayasa değişikliği kapsamlı çözüm sağlardı. Ama partiler bu konuda yasa değişikliği konusunda uzlaştıkları için biz de bu konuda itiraz etmeyeceğiz. Umut ediyorum ki vekiller de kısa sürede çıkacaktır.''

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