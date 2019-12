-Partiler bayramlaştı ANKARA (A.A) - 07.11.2011 - Kurban Bayramı dolayısıyla partilerde bayramlaşma trafiği yaşandı. AK Parti'deki teşkilatla bayramlaşma törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Denemeç, AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Ankara Milletvekili Haluk Özdalga, Nurdan Şanlı, Cevdet Erdöl katıldı. Törende partililere hitap eden Denemeç, bayramların dinin gereği olan önemli günler olduğunu belirtti. Kötü bir deprem felaketi yaşandığını, yaraların yavaş yavaş sarılmaya başladığını anlatan Denemeç, ''Beraberlik, acıların azalmasına neden oluyor. Bayram günleri çok önemli günler'' dedi. Konuşmasında terör ve depreme de değinen Denemeç, ''Ama el birliği ile hem bu terör belasını hem de deprem felaketinden, yapacağımız değişikliklerle orta ve uzun vadede Türkiye'de büyük bir değişimi yaşayacağız'' dedi. -CHP- MHP, Saadet Partisi, BBP, DP, İP, Anavatan Partisi ve HAS Parti heyetleri Kurban Bayramı dolayısıyla CHP'yi ziyaret etti. CHP'de gelen heyetleri Genel Başkan Yardımcısı Öztrak ve Emrahan Halıcı ile Parti Meclisi (PM) üyesi Deniz Pınar Atılgan karşıladı. Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Kadın Kolları Genel Başkanı Şennur Şenel, MYK üyesi Mehmet Sami Uzun'dan oluşan MHP heyetinin ziyaretinde, bayramları biraraya gelindiği, milli duyguların daha da güçlendiği günler olduğunu söyledi. Öte yandan, Saadet Partisi, BBP, DP, İP, Anavatan Partisi ve HAS Parti heyetleri de CHP'yi ziyaret etti. Bu ziyaretler sırasında da yeni anayasa çalışmaları, seçim barajı, tutuklu milletvekilleri, deprem ve terör konuları konuşuldu. CHP Genel Başkan Yardımcılarından Ayten Kayalıoğlu ile Atilla Emek ve Parti Meclisi Üyesi Ekrem Koray Oktay, CHP adına MHP'yi ziyaret etti. Ziyarette konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Emek, millet olarak yaşanan terör ve deprem nedeniyle buruk bir bayram geçirdiğini belirterek, ''Milletimiz her zaman bu acıların, bu üzüntülerin üstesinden gelmek zorunda bayramda bize bu ruhu veriyor. Bu acıları ve üzüntüleri bayramın sevinci ile unutmaya çalışıyoruz. Gönlümüz tabiiki Van'da. Ülkemiz terörün bittiği 74 milyonun kardeşliğinin pekiştiği doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle bu vatan sathında 74 milyonun et tırnak gibi kardeşliğinin pekiştiği günleri de hep birlikte gerçekleştiririz'' dedi. -MHP- MHP'deki partiler arası bayramlaşma, DSP'nin ziyareti ile başladı. DSP Genel Sayman Yüksel Erdoğan başkanlığındaki DSP heyetini, MHP GenelMerkezi'nde genel başkan yardımcıları Mustafa Erdem, Ruhsar Demirel ve Genel Sekreter Yardımcısı Abbas Bozyel karşıladı. DSP'li Erdoğan, yaşanan terör olaylarına dikkati çekerek, ''Vatan evlatlarını anlamsız bir olayda kaybediyoruz. Ondan sonra da vatan sağ olsun diyoruz. Vatan sağ olsun da biraz ülkeyi yönetenlerin de düzgün yönetmesini istiyoruz'' dedi. Van'da yaşanan depreme işaret eden Erdoğan, ''Bir felaket geldiği zaman bütün olarak bir araya geliyoruz. Bu bütünlüğü korumamız gerekir'' diye konuştu. MHP'li Erdem ise Türkiye'nin temel sorunun terör olduğuna vurgu yaparak, ''Barzani'yi kucakladığımız kadar, birbirimizi kucaklarsak sorun kalmaz'' ifadesini kullandı. Daha sonra MHP'yi, AK Parti Genel Sekreteri Haluk İpek, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Yasin Bölükbaşı ve Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Meral Kirişçioğlu'ndan oluşan heyet ziyaret etti. Haluk İpek ziyarette, KCK operasyonlarının tüm eleştirilere rağmen teröre karşı çok önemli bir hamle olduğuna vurgu yaptı. İpek, bunun yargılama safahatı sırasında net bir şekilde ortaya çıkacağını savundu. Haluk İpek, MHP'li Erdem'e anayasa ile ilgili endişelerinin yersiz olduğunu belirtti. Meclis'te kurulan uzlaşma komisyonunun kendi çalışma usulunu belirlediğini, parlamentoda bulunan 4 partini bu komisyonda eşit temsil edildiğini ve kararların da oy birliği ile alındığını ifade eden İpek, bir partinin olumlu bakmadığı hiçbir maddenin komisyondan geçmesinin mümkün olmadığını söyledi. İpek, toplumun büyük bir kesiminin yeni bir anayasa beklentisi içinde olduğunu belirterek, ''Meclis yeni anayasa yapma taahhüdü ile oluştu. Parlamentodan belirttiğiniz hususların geçmesi mümkün değildir'' diye konuştu. MHP'yi ayrıca HAS Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Seyfullah Şahin, Saadet Partisi Anakara İl Başkanı Hüseyin Hacıaptullahoğlu, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Baki Mert başkanlığındaki heyetler ziyaret etti.