Siirt'te AKP dışındaki partilere ait pankart ve bayraklar toplanacak

Başbakan Tayyip Erdoğan, seçim mitinglerine Siirt'le devam edecek. Bugün öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak miting öncesi, kentteki siyasi parti temsilcileri bayrak ve pankart toplantısı yaptı. Özellikle CHP'nin, adaylarına ait seçim afişlerinin kanunsuz şekilde engellendiği yönünde iddialarının olduğu ortamda, Siirt'te ortak bir karar alındı: Cumhuriyet Meydanı'nda AKP dışındaki partilere ait pankart ve bayraklar toplanacak.

AKP İl Başkanı Nihat Yumuk, diğer siyasi partilerle meydandaki pankart ve bayrakların indirilmesi konusunda temasa geçtiklerini belirterek, ''Herkes bu konuda anlayış gösterdi. Mutlaka bu konuda birbirimize saygı duymamız ve saygılı birbirimize davranmamız gerektiği noktasında birleştik. Herkesin bu konuda, çok hasa düşündüğünü ve provokasyonlardan uzak, sadece kardeşliğin kazanacağı, özgürlüklerin yaşanacağı ve insanların birbiriyle kucaklaşacağı bir Siirt dileğinde bulundular'' dedi.

BDP İl Başkanı Mehmet Ata İnan da herhangi bir provokasyonun oluşmaması için parti bayraklarının indirilmesi konusunda anlaştıklarını söyledi.

Siirt Valisi Ahmet Aydın ve İl Emniyet Müdürü Metin Özkan da miting alanında incelemede bulundu.