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'Partiden ve dışarıdan Cumhurbaşkanı ile görüş ayrılığımız varmış algısı yaratanların hepsini biliyorum'

Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı'nın en ufak bir telkini olmadı

14 Ağustos 2015 23:48

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, kendisinin koalisyondan yana olduğu, ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın buna karşı çıktığı iddialarını bir kez daha yalanladı, "Sadece partiden değil, dışarıdan da benimle Cumhurbaşkanımız arasında görüş ayrılığı varmış gibi algı yaratmaya çalışanların hepsini biliyorum. Bu süreç biraz da bunları görmek açısından iyi oldu" dedi.

Ahmet Davutoğlu, TRT özel yayınında konuştu.

Davutoğlu'nun koalisyon çalışmaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerdeki rolüyle ilgili açıklamaları şöyle:

Sadece partiden değil, dışarıdan da benimle Cumhurbaşkanımız arasında görüş ayrılığı varmış gibi algı yaratmaya çalışanların hepsini biliyorum. Bu süreç biraz da bunları görmek açısından iyi oldu. Bu tezviratların hepsi ayan ve beyan ortaya çıktı. Biz parti içinde sürekli istişare ettik. Cumhurbaşkanımızla her aşamada  istişare ettik. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın en ufak bir telkini olmamıştır. Bunlar küçük ayak oyunları. Ben daha yola çıkarken AK Parti'nin kırmızı çizgileri diyen de yanlış yapmıştır, görüş ayrılığı var diyen de yanlış yapmıştır.

Her şey örtülebilir, gizlenebilir. Ama iki şey gizlenemez. Doğallık ve samimiyet. Bir dönem örtülse de bir zaman sonra ortaya çıkar. Değişik güç çevrelerine yaranmak isteyen insanların akıbetlerine bakın, hiçbiri ayakta kalamamıştır. 

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