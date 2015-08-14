Gürsel Tekin: Seçime CHP-MHP koalisyonuyla gidebiliriz

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, "3 günde de hükümet kurulabilir. Biz, uzun süreli hükümet kurulma olanağı olmaz ise CHP-MHP koalisyon hükümeti ile seçime gidilebileceğini düşünüyoruz" dedi.

CHP ve AKP arasındaki koalisyon görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması sonrası erken seçim olasılığı ön plana çıktı. Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da en kuvvetli seçeneğin erken seçim olduğunu söyledi. CHP ise AKP'nin MHP ile yapacağı görüşmeden olumsuz sonuç çıkması halinde Davutoğlu'nun görevi iade etmesi gerektiği görüşünde. CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, "AKP'nin MHP'ye nasıl bir teklifle gideceği belli değil. MHP zaten bazı konularda kapıyı kapatmış durumda. Eğer anlaşamazlarsa Davutoğlu'nun hemen görevi iade etmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görevi CHP liderine vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Üç günde de hükümet kurulur

Ercan Sarıkaya’nın Radikal’de yer alan haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetin kurulması için gerekli olan 45 günü esnetmeyeceğine ilişkin sözlerini de eleştiren Tekin, " Anayasayı delik deşik ederken akılları neredeydi. Anayas hükümet kurulurken mi akıllarına geliyor? 3 günde bile hükümet kurulabilir. Yeter ki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na görev verilsin" diye konuştu.

Erken seçim yarar getirmez

Baştan beri erken seçimin Türkiye'ye yarar getirmeyeceğini savunduklarını vurgulayan Tekin, " Eğer Cumhurbaşkanı görevi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na verirse bizim önceliğimiz uzun vadeli koalisyon hükümeti olacak. Ama bu olmaz ve mecburen seçime gidilecekse bu CHP ve MHP'nin kurduğu koalisyon hükümeti ile sağlanabilir. Mevcut hükümetle seçime gidilmemesi gerekir. Mevcut hükümetle gidilmesi seçim güvenliği açısında da sıkıntı doğurur" şeklinde konuştu.

Kongreler ertelenecek mi?

CHP'de kongrelerin ertelendiğine ilişkin iddialar için de konuşan Tekin, "Şu anda ertelenmiş bir kongre yok. Eğer erken seçim olursa kongrelerin ertelenmesi gündeme gelebilir" dedi.